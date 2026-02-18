Reforma laboral: La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría y habrá sesión en Diputados

Live Blog Post

La Libertad Avanza firmará un dictamen con una sola modificación

De cara a la sesión de mañana a las 14, La Libertad Avanza ya tiene definido el texto, que tendrá una sola modificación de la media sanción que aprobó el Senado la semana pasada. Será el artículo 44, de las licencias por enfermedad. No habría más cambios respecto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la eliminación de los estatutos y el desfinanciamiento del INCAA y las ciencias audiovisuales.

El Gobierno llegaría al quórum con los 95 diputados libertarios, y contaría con el apoyo de los 22 del interbloque Fuerzas del Cambio, las dos de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego de San Juan, los nueve de Innovación Federal que responden a los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Saénz (Salta).

También darían su apoyo los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), su diputada Gladys Medina firmó el pedido de sesión, y Rolando Figueroa (Neuquén), ya que lo mismo ocurrió con su diputada Karina Maureira. Así, llegarían a 129 diputados para abrir la sesión.

Pero si alguno de estos se cae, el Gobierno podría contar con los tres de Elijo Catamarca, que responden al gobernador Raúl Jalil (Catamarca). También podría golpear las puertas de los gobiernos de Chubut y Córdoba, que tienen diputados en el bloque Unidos.