Paro general: estos son todos los sectores que se adhieren en Mendoza

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) impulsará este jueves un paro de 24 horas y en Mendoza habrá una amplia lista de sectores que se adherirá a la medida. La acción gremial se organizó en rechazo al avance de la reforma laboral.

La propuesta de "Modernización Laboral" cual ya tuvo sanción inicial en Diputados y, debido a cambios aceptados por el Ejecutivo, se espera que se discuta en el Senado y luego regrese a la cámara de origen.

En la provincia habrá incluso dependencias estatales que se plegarán al reclamo , a pesar de que el Gobierno avisó que descontará el día a quienes no asistan a sus lugares de trabajo.

De esta manera, el impacto se verá reflejado no solo en las calles sino en una importante cantidad de actividades.

Una de las áreas en las que más impactará la medida de fuerza será la del transporte. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, informó la adhesión de camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales.

Por esto, se aguarda que, al igual que en el resto del país, haya complicaciones con los vuelos nacionales e internacionales al menos durante el tiempo que se extienda el paro.

No pasaría lo mismo con el servicio de colectivos. Desde el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) anunciaron la adhesión, pero dejaron en “libertad de acción” a los trabajadores. Habitualmente, el impacto en el transporte público es mínimo en Mendoza.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) agrupa a señaladores, playeros de estaciones de servicio, remiseros y conductores de taxis y también se suma a la huelga.

Por otra parte, la Asociación Bancaria confirmó que no habrá atención al público en las entidades financieras de todo el país.

La afectación también alcanzaría a locales comerciales. El Centro de Empleados de Comercio (CEC) se incorporó al paro y muchos negocios no funcionarán este jueves.

Desde ATE Mendoza, el SUTE, Judiciales y Fadiunc avisaron que adherían a la medida. Habrá que esperar para conocer el impacto real en esas áreas, debido a los descuentos anunciados y a que la reforma laboral alcanza a trabajadores del sector privado.

Las críticas a la reforma laboral

La CGT emitió este miércoles un comunicado en el que enumeró los motivos por los que llamó a realizar un paro general, englobados en el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo.

Así, desde la central obrera afirmaron que la medida se concreta "en señal de protesta y reclamo por la actual situación socioeconómica que se está atravesando y en absoluto rechazo al proyecto de ley denominado de “modernización laboral”, impulsado por el Gobierno nacional, que va a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación y que, de ser sancionado, agravará todos los problemas del trabajo en la Argentina, de hoy y del futuro. Profundizará la precariedad laboral y degradará la calidad de vida, eliminando derechos individuales y colectivos consagrados por la Constitución Nacional, en el contexto de una gigantesca transferencia de recursos desde los sectores más vulnerables hacia los más concentrados de la economía".

"Los graves problemas de pobreza, desempleo, precarización y deterioro de la situación social no son derivados de las leyes que rigen el universo laboral, sino que son consecuencias directas de la falta de crecimiento y de inversión productiva en las políticas económicas (macro y micro) nacionales llevadas adelante", expresaron.