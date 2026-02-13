Gremios K anunciaron otro paro y movilización cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Se trata del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que cuenta a la UOM, Aceiteros y a todos los sectores que integran las CTA, entre ellos la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Al respecto, el titular del gremio estatal, Rodolfo Aguiar, lo anunció en X: "El Frente de Sindicatos Unidos definió un NUEVO PARO GENERAL con MOVILIZACIÓN AL CONGRESO el día que se trate la REFORMA LABORAL en la Cámara de Diputados. Tenemos que construir un clima de MAYOR HOSTILIDAD para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores".

"No es una utopía VOLTEAR ESTA LEY o al menos que se empantane su tratamiento. El Gobierno tomó nota durante las últimas horas de que en la sociedad crece la conciencia sobre la GRAVEDAD de esta norma y los PERJUICIOS que acarreará rápidamente en el mundo laboral", expresó el dirigente.

"Ahora tenemos que ser capaces de FRENAR LA CORRUPCIÓN Y LOS SOBORNOS en Diputados. El miércoles había más VALIJAS EN EL CONGRESO que en la TERMINAL DE RETIRO en época de vacaciones. Desde ATE vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas para ratificar esta medida de fuerza", remató el sindicalista.

ÚLTIMO MOMENTO!! EL FRESU CONVOCA UN NUEVO PARO Y MOVILIZACIÓN PARA CUANDO DIPUTADOS TRATE LA REFORMA!! El Frente de Sindicatos Unidos definió un NUEVO PARO GENERAL con MOVILIZACIÓN AL CONGRESO el día que se trate la REFORMA LABORAL en la Cámara de Diputados. Tenemos que… pic.twitter.com/qXMZfzCbk8

A esas protestas se le sumarán movimientos sociales de izquierda y organizaciones políticas, como La Cámpora. Sin embargo, todavía no hay precisiones que se se concentre nuevamente la CGT.

El Gobierno pretende dictaminar el expediente el próximo miércoles en el marco de un plenario de comisiones y llegar al recinto el 28 de febrero. Es por esta razón que el Ejecutivo formalizará en las próximas horas la extensión de un día de las sesiones extraordinarias.

Es un motivo técnico. El reglamento de la Cámara Baja fija que se puede dictaminar hasta 10 días antes del final del período. Se toma esta medida porque el presidente Javier Milei quiere abrir el periodo de sesiones ordinarias con un discurso triunfal el 1 de marzo, con las reformas aprobadas.