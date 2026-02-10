El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la UTA y mañana habrá colectivos en el interior

El Gobierno dictó este martes por la tarde la conciliación obligatoria en el marco del conflicto entre las cámaras empresarias y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y desactivó el paro sindical previsto para mañana , que iba a afectar el servicio de colectivos en el interior del país.

“La medida se adopta a partir de la manifestación expresa del gremio de avanzar con medidas de acción directa que podrían afectar la normal prestación del servicio en el interior, y tras el pedido formal efectuado por la parte empresaria para la aplicación del procedimiento previsto en la Ley N.º 14.786”, consignaron desde el Ministerio de Capital Humano.

El período dictado de conciliación rige desde las 00:00 hs del 11 de febrero de 2026 y establece un período de 15 días, durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios.

“Se intima al sindicato UTA, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa que pudiera afectar la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros en el interior del país, así como a abstenerse de implementar nuevas medidas de ese tipo durante el período de conciliación”, se indicó oficialmente.

“Asimismo, se convoca a las partes a continuar con las instancias de diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento de un servicio esencial para los ciudadanos”, agregó la cartera dirigida por Sandra Pettovello.

La amenaza de la UTA

El gremio había afirmado que si el martes las empresas no se acoplan al acuerdo logrado en Buenos Aires, el miércoles "se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior".

"Resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja", plantearon en un comunicado.

Para el sindicato, “los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA".

"Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores", señalaron desde el gremio que conduce Roberto Fernández.