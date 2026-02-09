La UTA advirtió por un paro de colectivos para este miércoles: a qué líneas afectaría

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió este lunes un posible e inminente paro de colectivos . La medida de fuerza alcanzaría a las líneas del interior del país.

En el marco de reclamos salariales y en busca de replicar la paritaria alcanzada en el AMBA , el gremio afirmó que si el martes las empresas no se acoplan al acuerdo logrado en Buenos Aires, el miércoles "se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior".

"Resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja", plantearon en un comunicado.

Para el sindicato, “los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA".

"Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores", señalaron desde el gremio que conduce Roberto Fernández .

¿Qué alcanzó la UTA en el AMBA?

En el AMBA lograron un incremento del 4% en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. De esta forma, a partir de abril, el sueldo básico de los choferes será de $1.574.000.

Las cámaras empresarias reconocían la presión que enfrentan los trabajadores, pero sostenían que no contaban con margen financiero para convalidar ese aumento sin una actualización de los subsidios o un ajuste en las tarifas. El Gobierno nacional se comprometió a aumentar los subsidios o la tarifa en los próximos días par suplir esa diferencia que consignan los empresarios.