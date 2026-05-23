El archivo que incomoda a la dirigencia política mendocina

El ejemplo más reciente aparece con la discusión por la Ley de Zona Fría, pero no es el único. La vuelta del PRO a Cambia Mendoza, el recorrido zigzagueante de José Luis Ramón, el peronismo mendocino y el alejamiento del kirchnerismo, las reconfiguraciones alrededor de Alfredo Cornejo y el caso de Lourdes Arrieta, entre otros tantos, muestran un fenómeno cada vez más visible: en Mendoza las fronteras políticas son mucho más flexibles de lo que los dirigentes admiten públicamente.

La discusión por la Zona Fría dejó una de las contradicciones más evidentes de la política mendocina reciente . En 2021, cuando se aprobó la ampliación del régimen de subsidios al gas, gran parte de los diputados mendocinos acompañaron el proyecto. Hace unos días, la mayoría votó a favor del recorte que propuso la administración del presidente Javier Milei, del que son aliados. Se destaca el cambio de postura de Luis Petri y Pamela Verasay: el primero de ellos era también diputado nacional en la votación anterior, mientras que la actual diputada cornejista había apoyado la Ley de Zona Fría siendo senadora en 2021.

El miércoles pasado, ambos votaron por la positiva para sacar la Zona Fría que habían apoyado hace 5 años. Actualmente, toda la provincia de Mendoza está incluida dentro del régimen que otorga descuentos del 30% y del 50% sobre las facturas de gas. El proyecto, que obtuvo media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados, limitará ese beneficio solo a regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, la Puna y en el caso mendocino, solo el departamento de Malargüe.

La quita de este beneficio alcanzaría a más de 400 mil usuarios mendocinos que actualmente cuenta con un descuento en la tarifa del gas. En caso de prosperar la reforma, solo seguirían teniendo algún tipo de beneficio quienes estén dentro del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RESEF).

Luis Petri 4 El diputado nacional Luis Petri destacó la aprobación de la ley que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Milagros Lostes - MDZ

El zigzagueante archivo del PRO mendocino

El PRO de Mendoza también tiene movimientos desde 2015 en cuanto a las alianzas. Fue parte de la creación de Cambia Mendoza, con el argumento que "como fuera" había que sacar al peronismo del poder. Esa situación generó que se aliaran el radical Alfredo Cornejo y el dirigente del PRO, Omar De Marchi, quienes nunca se tuvieron mucha simpatía.

Votaron durante muchos años de la misma manera, aunque el PRO nunca se sintió representado en el Gobierno. Con la creación de La Unión Mendocina en 2023, De Marchi encabezó una alianza de peronistas, gente del PRO, demócratas e independientes para enfrentar a Cornejo. Aunque sacó un buen porcentaje de votos y consiguió bancas en la Legislatura y los Concejos Deliberantes, no le fue suficiente para ganar la gobernación y Cornejo se impuso cómodo con su vice Hebe Casado, quien era del PRO pero decidió quedarse en el oficialismo.

Ese cambio de postura desde los comienzos de Cambia Mendoza hasta 2023, generó también modificaciones en la forma de votar de quienes emigraron. El caso más visible fue el del diputado Gabriel Vilche, dirigente del PRO que era cercano al demarchismo, quien votó a favor del Presupuesto, Avalúo e Impositiva 2024 impulsados por Cornejo. La decisión provocó una crisis interna tan fuerte que De Marchi lo acusó públicamente de “traidor".

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El resto de los dirigentes que un año antes habían apoyado los proyectos del Gobierno votaron en contra. Pero todo volvió a cambiar. Los comicios de 2025 encontraron al PRO mendocino muy desacomodado. De Marchi se hizo libertario, siendo vicepresidente de Aerolíneas Argentinas; su principal alfil, el diputado Álvaro Martínez, también y ... fue parte de la lista de La Libertad Avanza más Cambia Mendoza. Es decir, volvió a ser aliado de Cornejo. De Marchi no hizo ninguna declaración pública y Martínez mostró su incomodidad al ser abordado por la prensa.

El PRO de Mendoza se quedó sin decidir hasta último momento que hacía hasta que finalmente, casi sobre el cierre de listas, se anotó en el frente electoral Provincias Unidas, una alianza de gobernadores no mileístas que no le fue bien el año pasado. Como el intendente de Luján de Cuyo Esteban Allasino-el único que tiene el PRO-, desdobló las elecciones para febrero de este año, decidió ir junto con La Libertad Avanza y se hizo de Cambia Mendoza nuevamente.

Cornejo De Marchi X2018

Cornejo De Marchi X2023

El pro vuelve a CM

Lourdes Arrieta y sus cambios en las votaciones

El caso de Lourdes Arrieta es probablemente uno de los más vertiginosos de la política mendocina reciente. Estrenó su cargo público llegando al Congreso como parte del fenómeno libertario. Durante la campaña se mostraba como una defensora incondicional de Javier Milei y del combate contra “la casta”. Incluso llegó a decir que apoyaba al presidente porque “la batalla es contra el populismo".

Pero la relación con La Libertad Avanza se deterioró rápidamente: primero, comenzaron las tensiones internas en Mendoza, donde Arrieta se presentaba como la verdadera representante de Milei en la provincia; después llegaron los escándalos en el Congreso, las peleas internas y finalmente su salida del bloque oficialista.

Tras romper con La Libertad Avanza, Arrieta pasó de ser una diputada oficialista a convertirse en una voz muy crítica del propio gobierno nacional. Acusó al espacio libertario de corrupción, dijo que el esquema del mileísmo era “peor que el kirchnerismo” y cuestionó abiertamente a Karina Milei y Martín Menem.

Lo más llamativo es que, aun después de esas críticas, siguió acompañando algunas votaciones clave del oficialismo, como el reciente recorte a Zona Fría.

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Lourdes Arrieta 3X

Cambios en el peronismo mendocino: de Cristina al “peronismo moderado”

El peronismo mendocino también tuvo sus propias transformaciones. Durante los años de auge del kirchnerismo, muchos intendentes y dirigentes locales se mostraban alineados con Cristina Fernández de Kirchner y con La Cámpora. Fotos, actos y campañas nacionales formaban parte de la identidad política del PJ mendocino. En departamentos históricamente peronistas como San Rafael, Maipú o Lavalle era habitual ver a dirigentes reivindicando abiertamente el modelo kirchnerista.

Sin embargo, con el paso de los años, y especialmente después de las derrotas electorales en Mendoza, el discurso empezó a cambiar. Muchos referentes peronistas comenzaron a despegarse del kirchnerismo duro y a hablar de un “peronismo mendocino”, más moderado y enfocado en la gestión local. Además, recuperando los símbolos de Evita y Perón y dejando al kirchnerismo de lado.

Todos con Cristina X

Evita Capitana X

Intendentes que antes se mostraban orgullosamente cerca de Cristina pasaron a evitar cualquier identificación fuerte con el kirchnerismo nacional, convencidos de que en Mendoza esa marca electoral tenía un techo muy bajo.

De hecho, hoy el enfrentamiento es tal entre La Cámpora y los intendentes peronistas que tienen bloques aparte en la Legislatura. El Tribunal de Ética del PJ decidió suspender a dirigente del camporismo por tres años para candidatearse por haber ido por otro partido a las elecciones de concejales de febrero pasado.

Gemelas Anabel y Flor

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Destéfanis Kicillof X

El archivo y la dirigencia mendocina

La política mendocina parece haber ingresado definitivamente en una etapa de identidades líquidas. Las fronteras entre radicales, macristas, libertarios, demócratas o peronistas dialoguistas son cada vez más difusas.

La Zona Fría es apenas el último capítulo de esa dinámica. Los mismos dirigentes que defendieron subsidios, hoy avalan recortes; quienes militaban junto a Cristina, ahora hablan de peronismo moderado; los libertarios terminan peleados entre sí y acercándose a estructuras tradicionales; partidos que se rompieron regresan después a las mismas alianzas.

Tal vez la mayor transformación no sea de los políticos, sino del propio sistema político. Uno donde las convicciones duran menos que las necesidades electorales y donde las diferencias, muchas veces, terminan subordinadas a algo mucho más simple: la supervivencia del poder.