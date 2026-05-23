Localizaron a Miriam Quiroga, la exsecretaria de Néstor Kirchner que es testigo clave en la causa Cuadernos

La exsecretaria de Néstor Kirchner aclaró su situación tras los rumores sobre su paradero. Confirmó que notificó a la Fiscalía sobre su cuadro médico y denunció que un "hecho extraño" del pasado la obligó a alejarse.

Luego de que trascendiera que Miriam Quiroga estaba desaparecida, ahora se supo dónde está y qué pasó. Se trata de la exsecretaria de Néstor Kirchner que es una testigo clave en la causa Cuadernos.

En LN+ revelaron que Miriam Quiroga está en Córdoba, "cerca de la casa de Luis Juez", desde hace muchos años, en un pueblito. Lo que dice es: "Yo no estuve desaparecida, sí le avisé a la Fiscalía, que tengo serios problemas de salud y que hubo un hecho previo, algunos años atrás, muy extraños".

En cuanto a la situación de salud de la exsecretaria de Néstor Kirchner, mencionaron que "tiene que ver con quizá el órgano más importante del cuerpo humano". Mientras cuanto, respecto a lo legal, Luis Gasulla indicó que "está recontra presionada, como todo el mundo en esta causa Cuadernos".

Video: qué se sabe de Miriam Quiroga Qué se sabe de Miriam Quiroga

Por qué Miriam Quiroga se alejó de todo "Puntualmente, según lo que manifiesta Miriam Quiroga, no recibió llamadas o aprietes cercanos a Cristina Kirchner", comentó, pero sí hubo "una situación que la obligó o le dio a entender que se tenía que ir de los lugares que más frecuentaba".