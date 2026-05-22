El senador Enzo Fullone llevó la agenda energética de Río Negro a Estados Unidos

El senador nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Enzo Fullone, formó parte de una serie de encuentros organizado por AmCham Argentina y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas en las ciudades de Austin y Houston, donde funcionarios y referentes del sector energético analizaron oportunidades de inversión y desarrollo para la Argentina.

Durante la agenda de actividades, Enzo Fullone representó a la provincia de Río Negro en reuniones con empresas internacionales, organismos regulatorios, universidades y actores estratégicos del sector energético estadounidense. Los encuentros estuvieron centrados en el crecimiento de Vaca Muerta, la expansión de la infraestructura energética y logística, y el potencial exportador del proyecto de GNL desde Sierra Grande.

“Las empresas transmitieron las inversiones y el desarrollo que ya están llevando adelante en Vaca Muerta y las enormes expectativas de crecimiento que tendrá el sector en los próximos cuatro años, algo que ya es una realidad”, señaló Fullone tras finalizar el viaje. El senador también destacó que durante las reuniones se abordaron temas vinculados a infraestructura vial y ferroviaria, fundamentales para acompañar el crecimiento productivo y energético de la región. “Hubo una puesta en común para acercar soluciones concretas y potenciar el desarrollo”, explicó.

La delegación visitó las oficinas de Shell, Chevron y JPMorgan Chase, entre otras instituciones de referencia, y participó de espacios académicos en la Universidad de Texas en Austin y en el Baker Institute de Rice University. Según Fullone, en cada encuentro quedó reflejado el interés global por Argentina y las oportunidades que ofrece el país en materia energética.

“En todas las reuniones quedó claro que Argentina está insertada en el mundo y que la están mirando como un país con enorme potencial de crecimiento”, sostuvo el senador rionegrino. Por otra parte, respecto del papel que jugó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la atracción del interés internacional, el senador fue categórico: “Muchas de estas inversiones no se hubieran podido concretar sin el RIGI impulsado por el presidente Javier Milei”, afirmó.

La misión impulsada por AmCham Argentina reunió a funcionarios nacionales, provinciales y municipales junto a representantes de empresas internacionales, en una agenda enfocada en consolidar el desarrollo energético argentino y fortalecer vínculos estratégicos con Estados Unidos. La delegación contó con una destacada representación del sector público rionegrino y patagónico.

Junto a Fullone participaron Rodrigo Buteler, intendente de la Municipalidad de Cipolletti, y Roxana Fernández, intendenta de la Municipalidad de Sierra Grande, cuyo puerto es uno de los puntos neurálgicos de la futura infraestructura exportadora de la provincia. La presencia de estos funcionarios en el evento refleja el compromiso territorial y la visión estratégica compartida entre los distintos niveles del Estado en Río Negro.

"El contexto productivo de Río Negro y del país es el mejor en décadas. Tenemos minería, hidrocarburos, agro, pesca y una ubicación geográfica privilegiada. Vaca Muerta nos coloca en el centro del tablero energético mundial. Lo que vimos esta semana en Texas nos confirma que el camino es el correcto y que hay que seguir profundizando las reformas para no perder esta oportunidad histórica", concluyó Fullone.