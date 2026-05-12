"Especuladores seriales": Enzo Fullone le respondió a Weretilneck por el caso Adorni

El senador nacional por La Libertad Avanza , Enzo Fullone, salió este miércoles a contestarle al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. El cruce se desencadenó luego de que el mandatario provincial sostuviera públicamente que la situación judicial que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "complica el crecimiento del país".

La respuesta del legislador libertario apuntó directamente al corazón de la gestión provincial. "Lo verdaderamente preocupante es que Río Negro continúa atrapada en años de estancamiento, falta de desarrollo y ausencia de transformaciones profundas, mientras su gobernador mantiene un permanente doble discurso político", lanzó Fullone.

El senador buscó así desplazar el eje del debate desde la causa que atraviesa el jefe de Gabinete hacia la situación estructural de la provincia patagónica, en una clara estrategia de contraataque político.

Uno de los puntos más fuertes del descargo del legislador estuvo dirigido a la manera en la que, según él, Weretilneck se conduce en distintos ámbitos.

"No se puede asistir a reuniones con funcionarios nacionales para acompañar medidas de ordenamiento económico, equilibrio fiscal y desarrollo productivo, y luego salir públicamente a despegarse o criticar esas mismas políticas que se respaldan en ámbitos reservados", cuestionó.

Fullone profundizó en esa línea con una crítica todavía más dura: "Los rionegrinos necesitan dirigentes coherentes y comprometidos con el cambio, no especuladores seriales que dicen una cosa en Buenos Aires y otra completamente distinta cuando vuelven a Río Negro".

Defensa de la gestión Milei y críticas a la provincia

El senador también aprovechó el cruce para reivindicar el rumbo del Gobierno nacional. Según afirmó, la administración de Javier Milei "está tomando decisiones históricas para sacar adelante a la Argentina", en contraste con lo que ocurre puertas adentro de Río Negro.

En su análisis sobre la gestión provincial, Fullone fue lapidario: aseguró que en el distrito patagónico "se sigue viendo un gobierno que administra la coyuntura, pero no impulsa cambios estructurales reales para generar crecimiento, empleo privado e inversiones".

El legislador cerró su intervención con un mensaje de tono fundacional, en sintonía con la retórica habitual del oficialismo. "La Libertad Avanza vino a terminar con décadas de privilegios, acomodos y discursos vacíos", sostuvo.

Y completó: "El crecimiento del país no se construye con declaraciones mediáticas ni intentando posicionarse políticamente según la conveniencia del momento. Se construye con coraje, honestidad y coherencia".