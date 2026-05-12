Audiencia clave en el Senado: más aspirantes a la Justicia y guiños a la "familia judicial"

El Senado avanzará este miércoles con las audiencias públicas para evaluar a 15 aspirantes a ascender dentro del Poder Judicial, en un contexto marcado por las vinculaciones familiares.

Entre los nombres que pasarán por el tamiz parlamentario figuran dos perfiles que ya generan ruido: Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y Laureano Duran.

Ambos casos vuelven a poner sobre la mesa la discusión por los vínculos de la llamada "familia judicial".

La Cámara alta ya lleva hechas tres audiencias en las que expusieron sus credenciales 47 candidatos a ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales.

A esa nómina se sumarán otros 30 postulantes que rendirán examen este miércoles y el jueves ante la Comisión de Acuerdos, cuerpo que conduce el senador Juan Carlos Pagotto.

El cuello de botella

Pese al ritmo sostenido de audiencias, el oficialismo todavía no logró destrabar el dictamen favorable que necesita para llevar los pliegos al recinto.

La resistencia proviene del sector dialoguista, que se niega a firmar los despachos mientras el Ejecutivo no envíe las nominaciones correspondientes a juzgados ubicados en el interior del país. Esa demora frena, en los hechos, el tratamiento legislativo de las designaciones.

El martes el Gobierno dio un paso en esa dirección al remitir 45 pliegos destinados a cubrir vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y diferentes provincias del interior.

De todos modos, algunos senadores dialoguistas señalan que el envío todavía es incompleto y que aún restan nominaciones de varias jurisdicciones provinciales.

El número que el oficialismo no consigue: nueve firmas

El obstáculo concreto es matemático. Los dictámenes que respaldan los pliegos puestos a la firma no consiguen reunir las nueve rúbricas indispensables para convertirse en despacho habilitado para discutirse en sesión ordinaria.

Entre los legisladores cuya firma aún se aguarda figuran el jefe del bloque PRO, Martín Goerling Lara; los radicales Maximiliano Abad, Carolina Losada y Mariana Juri; y la misionera Sandra Rojas Decout, del Frente de la Concordia.

La Comisión de Acuerdos también está integrada por otros senadores del arco dialoguista: la tucumana Beatriz Avila (Independencia), el correntino Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas), y la salteña Flavia Royón.

Uno de los nombres más resonantes de la audiencia de este miércoles es el de Ana María Cristina Juan. La postulante es esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado federal que tiene a su cargo la investigación por la presunta megaestafa vinculada al token Libra.

Ana María Juan aspira a ocupar el cargo de jueza de primera instancia en el juzgado de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires.

El otro perfil que se inscribe en la lógica de la "familia judicial" es el de Laureano Duran. El exjuez subrogante del juzgado federal de La Plata es candidato a ocupar una vocalía en la Cámara Nacional de Apelaciones de esa misma ciudad. Duran es hijo del exintegrante de la Cámara Federal, Alberto Duran.

Los otros candidatos que pasarán por el Senado

La jornada del miércoles incluirá una nutrida lista de postulantes. Juan Pedro Guidici, actual secretario de juzgado, buscará el aval para asumir como magistrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal.

El fiscal de Morón, Mario Ferrario, expondrá como aspirante a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.

A esa lista se suman Emilio Faggi, candidato a una vocalía en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; y Claudio Silvestri, Carlos Cuesta y María Michelli, todos propuestos para integrar diferentes salas de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal platense.

Tribunales de San Martín y juzgados porteños

El Tribunal Oral en lo Criminal de San Martín también tendrá representantes en la audiencia: Pablo Flores y Javier Arzubi Calvo competirán por esos cargos.

Otros expositores serán Mariano Amaduri, propuesto como juez nacional en lo Criminal y Correccional N°7; Gabriela Mariel Palopoli, candidata a jueza de Primera Instancia en lo Civil porteño; y María Massa, postulada al Juzgado de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias de la Capital Federal.

La lista se completa nuevamente con Juan Guidici, impulsado para el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial porteño.