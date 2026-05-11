La Justicia pidió información sobre los contratos de la empresa de Manuel Adorni

En paralelo a la causa por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni , el juez Ariel Lijo ordenó una serie de medidas sobre las compañías vinculadas comercialmente a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete y titular de la consultora +BE .

El magistrado requirió al Grupo Datco, a National Shipping S.A. y a la empresa Foggia que entreguen todas las facturas y documentación vinculada a las operaciones mantenidas con la firma de Angeletti.

La investigación busca establecer si la esposa del funcionario obtuvo beneficios a partir de contrataciones irregulares o posibles vínculos privilegiados con compañías ligadas al Estado nacional.

Por ese motivo, la Justicia considera clave reconstruir la relación comercial entre esas empresas y la consultora +BE , con el objetivo de determinar si existió algún tipo de direccionamiento que pudiera haber favorecido económicamente a Angeletti. Parte de la atención está puesta en que varias de esas firmas mantienen contratos o relaciones con organismos estatales.

Uno de los casos bajo análisis es el del Grupo Datco , proveedor de servicios tecnológicos para distintos entes públicos vinculados o supervisados por la Jefatura de Gabinete, entre ellos AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, consignó la agencia Noticias Argentinas.

También aparece bajo la lupa National Shipping S.A., dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y señalada como una de las principales proveedoras de YPF, empresa estatal en la que Adorni ocupa un cargo como director titular.

Ariel Lijo investiga a Manuel Adorni Ariel Lijo investiga a Manuel Adorni NA

En la nómina figura además Foggia Group, encabezada por Mara Gorini, identificada por su cercanía con Karina Milei. La firma está asociada a la concesión de Tecnópolis y organizó distintos eventos libertarios donde participó Javier Milei, incluyendo presentaciones en el Luna Park, el Movistar Arena y encuentros de La Derecha Fest.

La denuncia de Marcela Pagano

La investigación judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional exlibertaria Marcela Pagano, quien pidió que se examine el origen de los vínculos comerciales entre Angeletti y empresas relacionadas con contrataciones estatales.

En uno de los tramos del expediente judicial se menciona un posible circuito de relaciones comerciales que podría encuadrarse dentro de un eventual esquema de retorno de fondos públicos.