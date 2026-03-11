Quién es Bettina Julieta Angeletti, la esposa de Manuel Adorni que despertó la polémica al viajar a Nueva York

Tras conocerse la presencia de la mujer en el avión de la comitiva presidencial y los dichos del Jefe de Gabinete, todos se preguntan: ¿quién es la mujer que activó el escándalo?

En las últimas horas, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue tendencia en los diversos medios, portales y redes tras quedar envuelto en un verdadero escándalo: llevó a su esposa, Bettina Angeletti a Nueva York a bordo del avión presidencial.

Lejos de esquivar el tema, el funcionario intentó apagar el incendio apelando al desgaste emocional y físico que le genera su rol en el Gobierno. "Yo quería que ella me acompañe porque es mi compañera de vida. Este trabajo es muy sacrificado, me estoy deslomando en este viaje", fue la defensa que esgrimió en una entrevista para justificar la presencia de Angeletti en el vuelo oficial.

Aunque aseguró que su pareja ya tenía un pasaje comprado y que ambos pagan sus propios viáticos para no costarle "un peso al Estado", la confesión de que "Presidencia la invitó" a subirse a la aeronave oficial dejó su discurso de motosierra totalmente al costado.

De los números al coaching bettina angeletti Bettina Angeletti. IG @madorni Con el foco puesto en la misteriosa acompañante, el currículum de Angeletti no tardó en salir a la luz. Se trata de una licenciada en Administración de Empresas egresada de la UADE, cuya trayectoria estuvo históricamente ligada a la gestión de finanzas y recursos humanos corporativos, con un largo paso por empresas del sector agropecuario como Las Invernadas del Oeste y Agropecuaria Las Helenas.

Que tengan todos una hermosa Nochebuena y una muy feliz [email protected] La pareja tiene dos hijos. IG @madorni Sin embargo, el dato que más llamó la atención fue su cambio de rubro en plena era libertaria. En julio de 2024, apenas unos meses después de la llegada de la nueva gestión a la Casa Rosada, Bettina fundó "Más BE", una consultora dedicada al "coaching organizacional".