Suspendieron el Mercado Cultural y el encuentro de Food Trucks en el Espacio Cultural Julio Le Parc por alerta meteorológica

El evento que iba a tener lugar en el Espacio Julio Le Parc fue suspendido.

Este fin de semana el Espacio Cultural Julio Le Parc se iba a convertir en uno de los epicentros culturales más atractivos de Mendoza. Desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo, el lugar iba a recibir el Mercado Cultural de las Industrias Creativas.

El evento estaba organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, a través de la Dirección de Industrias Creativas, en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén y AMEGAM (Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil). Además, forma parte de las actividades culturales que acompañan los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La suspensión del evento fue comunicada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza Captura de pantalla 2026-03-11 164700 Evento suspendido. Foto: Instagram / @cultura.mendoza. En medio de los pronósticos por mal tiempo, desde Cultura informaron que el evento quedó suspendido: "Debido a las alertas meteorológicas, se suspende el Encuentro Provincial de Foodtrucks y el Mercado Cultural de los días 13, 14 y 15 de marzo".