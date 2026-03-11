Suspendieron el Mercado Cultural y el encuentro de Food Trucks en el Espacio Cultural Julio Le Parc por alerta meteorológica
Desde la Subsecretaría de Cultura compartieron la información en sus diferentes redes sociales.
Este fin de semana el Espacio Cultural Julio Le Parc se iba a convertir en uno de los epicentros culturales más atractivos de Mendoza. Desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo, el lugar iba a recibir el Mercado Cultural de las Industrias Creativas.
El evento estaba organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, a través de la Dirección de Industrias Creativas, en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén y AMEGAM (Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil). Además, forma parte de las actividades culturales que acompañan los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
La suspensión del evento fue comunicada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza
En medio de los pronósticos por mal tiempo, desde Cultura informaron que el evento quedó suspendido: "Debido a las alertas meteorológicas, se suspende el Encuentro Provincial de Foodtrucks y el Mercado Cultural de los días 13, 14 y 15 de marzo".
Entre los artistas que iban a participar se encontraban Javier Calamaro, La Portuaria, Los Pericos, entre otros grandes músicos que le iban a poner ritmo a los tres días en el Espacio Julio Le Parc.