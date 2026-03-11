La hija de Jorge Rial salió de la cárcel de Magdalena y se conocieron las primeras imágenes del traslado.

Morena ya no se encuentra en la cárcel de Magdalena.

Morena Rial finalmente recibió el beneficio de prisión domiciliaria y quien se encargó de comunicarlo fue Alejandro Cipolla, amigo y abogado de la hija del periodista. En Puro Show revelaron detalles del domicilio en dónde estará y también mostraron el intenso operativo policial.

La influencer fue arrestada el pasado 10 de octubre del 2025 por su presunta vinculación con una serie de robos agravados con modalidad “escruche” en la zona de Villa Adelina. Previamente estuvo alojada unos días en la Comisaría de la Mujer de Martínez, hasta que se liberó el cupo penitenciario.

Fernanda Iglesias contó que "le concedieron el arresto domiciliario con tobillera, ella no va a quedar libre y va a esperar el proceso en su casa". En horas de la mañana fue trasladada a tribunales y posteriormente a la vivienda de Rocío, su hermana.

Morena Rial cumple prisión domiciliaria en la casa de su hermana Morena Rial fuera de la cárcel: así fue el traslado tras ser beneficiada con prisión domiciliaria "Rocío Rial es quien da la garantía de que va a estar con ella", contó la periodista. Morena Rial tendrá que cumplir obligaciones de la Justicia como presentarse en el patronato de liberados.