Romeo Santos y Prince Royce en Vélez: la millonaria cifra que cuestan las entradas para verlos en vivo
Con preventa exclusiva y cuotas sin interés, enterate de todos los detalles para no quedarte afuera de esta noche histórica.
Tras años de espera, las dos potencias máximas del género, Romeo Santos y Prince Royce, confirmaron que traerán su gira mundial a la Argentina. En un anuncio que paralizó las redes sociales, el Rey y el Príncipe revelaron que se presentarán juntos en el Estadio Vélez el próximo 14 de noviembre.
El show se da bajo el concepto de su exitoso proyecto Better Late Than Never, un disco que no solo selló su alianza, sino que demostró que su vigencia está más firme que nunca.
Entradas para el "Mejor tarde que nunca tour": precios y ubicaciones en el Estadio Vélez
La preventa de entradas para esta cita ineludible arrancará el jueves 12 de marzo a las 12:00, con un beneficio exclusivo de 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro Visa a través de AllAccess. En tanto, la venta general se habilitará el viernes 13 de marzo, también al mediodía.
Los precios reflejan la magnitud del evento: el Campo Delantero tendrá un valor de $250.000, mientras que las Plateas Preferenciales se ubicarán en los $220.000. Para quienes busquen opciones más accesibles, el Campo General estará disponible por $95.000 (en todos los casos, más el costo de servicio).
El corazón del espectáculo será el cruce entre los 13 temas de su álbum conjunto y los hits individuales que los fans ya consideran himnos. Entre las canciones destacadas de su nueva etapa aparecen Dardos, Lokita Por Mí y Jezabel. Por supuesto, no faltarán los clásicos imbatibles: Romeo hará delirar a la audiencia con Eres Mía e Imitadora, mientras que Royce sacará a relucir su carisma con Corazón Sin Cara y su emblemática versión de Stand by Me.
Para los fanáticos locales, el 14 de noviembre no será un sábado cualquiera. Será la oportunidad de revivir recuerdos y generar nuevos momentos junto a las voces que definieron el romanticismo tropical de la última década. Con una puesta en escena que promete tecnología de punta y una química única sobre las tablas, Santos y Royce se preparan para demostrar por qué, aunque el encuentro haya tardado, el resultado será una noche inolvidable en el asfalto porteño.