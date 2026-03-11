Presenta:

Mdz Show

|

Romeo Santos

Romeo Santos y Prince Royce en Vélez: la millonaria cifra que cuestan las entradas para verlos en vivo

Con preventa exclusiva y cuotas sin interés, enterate de todos los detalles para no quedarte afuera de esta noche histórica.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Dardos, el sencillo principal de su álbum conjunto, ya es un éxito de ventas en Europa. / Instagram @romeosantos

"Dardos", el sencillo principal de su álbum conjunto, ya es un éxito de ventas en Europa. / Instagram @romeosantos

Tras años de espera, las dos potencias máximas del género, Romeo Santos y Prince Royce, confirmaron que traerán su gira mundial a la Argentina. En un anuncio que paralizó las redes sociales, el Rey y el Príncipe revelaron que se presentarán juntos en el Estadio Vélez el próximo 14 de noviembre.

romeo-santos-y-prince-royce-llegan-a-velez-cuando-VUC6QJ3LUBFNBCKMWRA43DPRCU
El Estadio V&eacute;lez ser&aacute; la sede oficial del "Mejor tarde que nunca tour" en Argentina.

El Estadio Vélez será la sede oficial del "Mejor tarde que nunca tour" en Argentina.

El show se da bajo el concepto de su exitoso proyecto Better Late Than Never, un disco que no solo selló su alianza, sino que demostró que su vigencia está más firme que nunca.

Entradas para el "Mejor tarde que nunca tour": precios y ubicaciones en el Estadio Vélez

La preventa de entradas para esta cita ineludible arrancará el jueves 12 de marzo a las 12:00, con un beneficio exclusivo de 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro Visa a través de AllAccess. En tanto, la venta general se habilitará el viernes 13 de marzo, también al mediodía.

entradas-prince-royce
Los fans podr&aacute;n adquirir sus entradas a partir del 12 de marzo v&iacute;a AllAccess.

Los fans podrán adquirir sus entradas a partir del 12 de marzo vía AllAccess.

Los precios reflejan la magnitud del evento: el Campo Delantero tendrá un valor de $250.000, mientras que las Plateas Preferenciales se ubicarán en los $220.000. Para quienes busquen opciones más accesibles, el Campo General estará disponible por $95.000 (en todos los casos, más el costo de servicio).

Better-Late-Than-Ever-una-leccion-de-bachata-por-Romeo-Santos-y-Prince-Royce
Romeo Santos y Prince Royce juntos en el escenario: el regreso m&aacute;s esperado de la bachata.

Romeo Santos y Prince Royce juntos en el escenario: el regreso más esperado de la bachata.

El corazón del espectáculo será el cruce entre los 13 temas de su álbum conjunto y los hits individuales que los fans ya consideran himnos. Entre las canciones destacadas de su nueva etapa aparecen Dardos, Lokita Por Mí y Jezabel. Por supuesto, no faltarán los clásicos imbatibles: Romeo hará delirar a la audiencia con Eres Mía e Imitadora, mientras que Royce sacará a relucir su carisma con Corazón Sin Cara y su emblemática versión de Stand by Me.

romeo-santos-prince-royce
Prince Royce se une a la gira tras el &eacute;xito global de su colaboraci&oacute;n con Romeo Santos.

Prince Royce se une a la gira tras el éxito global de su colaboración con Romeo Santos.

Para los fanáticos locales, el 14 de noviembre no será un sábado cualquiera. Será la oportunidad de revivir recuerdos y generar nuevos momentos junto a las voces que definieron el romanticismo tropical de la última década. Con una puesta en escena que promete tecnología de punta y una química única sobre las tablas, Santos y Royce se preparan para demostrar por qué, aunque el encuentro haya tardado, el resultado será una noche inolvidable en el asfalto porteño.

Archivado en

Notas Relacionadas