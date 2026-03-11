La picante y furiosa crítica de Jorge Rial a Manuel Adorni tras viajar con su esposa a Estados Unidos

El periodista se expresó en redes sociales luego del viaje que hizo Adorni junto a su esposa en medio de la gira oficial.

Manuel Adorni quedó en el foco del escándalo luego de que revelaron que su esposa viajó junto a la comitiva a Estados Unidos en lo que significó la gira oficial del Gobierno. El jefe de Gabinete habló tras lo ocurrido y Jorge Rial lo destrozó.

En una charla con Eduardo Feinmann, Adorni dejó en claro que "Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma de que me acompañe. Estos son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe".

"Vengo una semana a deslomarme. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida", subrayó Manuel Adorni. Jorge Rial fue uno de los periodistas que lo criticó duramente en las redes sociales.

Jorge Rial arremetió contra Manuel Adorni en redes sociales Captura de pantalla 2026-03-11 123055 Jorge Rial contra Manuel Adorni. Foto: X / @rialjorge. "En cualquier país normal, Manuel Adorni ya tendría que estar en la calle. Pero la corrupción del régimen es tibiamente cuestionada por los periodistas afines. Esposas, amantes, mantenidas y artistas varias pagadas con la nuestra", escribió en uno de los primeros posteos.