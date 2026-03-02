Jorge Rial destrozó sin filtro a Javier Milei tras su discurso en el Congreso: los picantes posteos

El conductor de C5N no dudó en arremeter contra el presidente luego de lo que fue la apertura de sesiones ordinarias.

Javier Milei fue sin dudas la figura del domingo luego del intenso discurso que realizó en el Congreso de la Nación. El mismo estuvo marcado por fuertes confrontaciones contra la oposición y distintas figuras del periodismo lo cruzaron fuertemente.

Es que lo que llamó la atención en redes sociales fueron las formas que utilizó el jefe de Estado. Jorge Rial fue uno de los periodistas que lo cruzó sin filtro al presidente a través de X (antes Twitter) y se viralizó de manera inmediata.

"Está sacado. Como nunca. Y eso que, según él, las cosas van bien. Ese discurso se lo escribiste vos, Ale Rozitchner. Una vergüenza", expresó en el primer posteo que hizo mientras el discurso de Javier Milei transcurría en el Congreso.

Jorge Rial destrozó a Javier Milei durante la cadena nacional Captura de pantalla 2026-03-02 082635 Jorge Rial contra Javier Milei tras el discurso. Foto: X / @rialjorge. Esto no fue todo, ya que además dejó en claro que el mandatario "transformó el Congreso en Intratables". El conductor no fue el único que lo criticó; también lo hicieron Viviana Canosa, Diego Brancatelli, entre otros.