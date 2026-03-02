¿Fracaso o rotundo éxito? El sorpresivo rating que logró Javier Milei con su cadena nacional
El presidente llegó hasta el Congreso para realizar la apertura de sesiones ordinarias el domingo por la noche junto a todo su equipo.
Javier Milei fue sin dudas el protagonista del domingo por la noche luego del discurso que dio por la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. En materia de rating, el número sorprendió en esta nueva cadena nacional del presidente.
En su discurso reveló detalles de cómo se encuentra el país, hizo un balance de lo que ha sido su gestión y también precisó sus proyectos de cara a este 2026 que acaba de comenzar. El rating fue lo que más generó sorpresa, ya que algunos esperaban que sea más alto el número de lo que verdaderamente fue.
Como estaba estipulado, Javier Milei llegó al Congreso de la Nación a las 21:00 horas y el discurso comenzó minutos después. Precisamente a las 21:09 comenzó con un piso de 19,1 puntos, sumando todos los canales de aire y los canales de noticias de cable.
Los números de la cadena nacional de Javier Milei
Estos datos los compartió la cuenta especializada Rating Político y sostuvo que "la marca máxima del discurso fue de 21.3 puntos y fue seguido por más de 1 millón 300 mil personas, solo en CABA Y GBA".
El discurso estuvo marcado por un duro ida y vuelta entre la oposición y el mandatario. En un momento de la noche, Javier Milei fue durísimo con su respuesta: "Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso". Lo cierto es que el rating quedó tan solo 2 puntos arriba de los casi 19 que registraron en el año 2024 y aparentemente la sociedad no tenía tanto interés en el discurso del presidente.