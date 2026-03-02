¿Fracaso o rotundo éxito? El sorpresivo rating que logró Javier Milei con su cadena nacional

El presidente llegó hasta el Congreso para realizar la apertura de sesiones ordinarias el domingo por la noche junto a todo su equipo.

Javier Milei fue sin dudas el protagonista del domingo por la noche luego del discurso que dio por la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. En materia de rating, el número sorprendió en esta nueva cadena nacional del presidente.

En su discurso reveló detalles de cómo se encuentra el país, hizo un balance de lo que ha sido su gestión y también precisó sus proyectos de cara a este 2026 que acaba de comenzar. El rating fue lo que más generó sorpresa, ya que algunos esperaban que sea más alto el número de lo que verdaderamente fue.

Como estaba estipulado, Javier Milei llegó al Congreso de la Nación a las 21:00 horas y el discurso comenzó minutos después. Precisamente a las 21:09 comenzó con un piso de 19,1 puntos, sumando todos los canales de aire y los canales de noticias de cable.

Los números de la cadena nacional de Javier Milei Captura de pantalla 2026-03-02 074925 Javier Milei y las mediciones del rating de su cadena nacional. Foto: X / @rating_politico. Estos datos los compartió la cuenta especializada Rating Político y sostuvo que "la marca máxima del discurso fue de 21.3 puntos y fue seguido por más de 1 millón 300 mil personas, solo en CABA Y GBA".