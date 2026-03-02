Tras el discurso de Javier Milei, crece la expectativa por la apertura del mercado

El Merval cayó la semana pasada 9% en dólares. La city medirá el humor frente al discurso de Javier Milei, en un contexto internacional complejo.

En un discurso que duró cerca de una hora y media, el presidente Javier Milei dio inicio al período de sesiones ordinarias del Congreso entre repasos de logros en sus gestión, chicanas a la oposición y sin detalles acerca de las próximas reformas. En ese escenario, la mirada se posa en la reacción del mercado en la apertura del lunes.

Los activos argentinos deberán enfrentar una jornada compleja por el frente externo. Las bolsas globales sienten el impacto de la creciente escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, con fuerte suba en el precio del petróleo, alrededor del 8%, y caídas en la apertura de las bolsas de Asia entre 1,2% y 2,5% al cierre de esta nota. El oro roza nuevamente los US$5.200 la onza.

Bajo ese contexto, la plaza local buscará resistir el viento de cola internacional y quedará por verse si el discurso de Milei dejó con sabor a poco bastó para convencer a los inversores.

Cabe recordar que los activos argentinos vienen de una fuerte retroceso en la última semana. El S&P Merval, el mayor índice accionario de la bolsa local, cayó el viernes un 3% medido en dólares y acumuló la semana pasada una baja del 9%. Por su parte, los bonos cayeron en promedio cerca de un 2,1%.

El riesgo país se alejó de los 500 puntos básicos y cerró el viernes a 572 puntos. Esta situación, se dio pese a la aprobación de la reforma laboral y con el Banco Central (BCRA) adquiriendo reservas en el mercado cambiario. El BCRA continuó comprando dólares en el MULC y adquirió US$1.555 millones durante febrero.