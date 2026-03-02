Manuel Adorni aseguró que el discurso de Javier Milei "no fue agresivo" y adelantó detalles sobre las 90 reformas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , analizó este lunes el discurso de apertura de sesiones de Javier Milei , que calificó como el "más contundente" de los últimos tres años, aunque rechazó que hubiera sido "agresivo". Además, el vocero brindó nuevos detalles sobre cómo avanzará el Gobierno con las 90 reformas que anunció el presidente para el año legislativo y celebró la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras su larga detención por el régimen de Venezuela.

"Esto ya es absolutamente subjetivo, pero creo que de los tres discursos de Aperturas de Sesiones que vivimos junto al presidente, ha sido el más determinante y el más contundente. Es bueno siempre recordar de dónde venimos y recordar cuál fue el país que nos dejaron los que gritaban, insultaban y agredían en las bancas kirchneristas", evaluó Adorni en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, consultado por las constantes confrontaciones de Milei con la oposición durante su exposición , el jefe de Gabinete sostuvo que el presidente "tiene derecho a defenderse cuando lo agreden" y argumentó que los legisladores opositores fueron quienes comenzaron a agravarlo en un primer instante, pero que eso quedaba fuera de la transmisión oficial. "Realmente ir contra la investidura presidencial es lastimoso", sentenció Adorni.

Y profundizó: "Le gritaban al presidente, desde corrupto hasta lo insultaban en relación a despidos. Un montón de falacias que la verdad llaman la atención. Primero, porque no condicen con los datos y después porque es parte de la gente que nos hundió en la más absoluta miseria. Un Grabois insultando, escuchar a Kelly Olmos...la verdad que es llamativo".

Sin embargo, el vocero rechazó que Milei se hubiera mostrado "agresivo" y remarcó que "a cada agravio, él cuando sintió que tenía que responder y marcarles lo que son, lo hacía". "Pero de ningún momento yo no lo vi ni agresivo ni con ninguna palabra fuera de lugar. Ahora si esta gente se siente agredida porque le dicen chorros, bueno, qué sé yo, allá ellos", chicaneó.

Javier Milei - apertura de sesiones Javier Milei protagonizó un show de cruces con la oposición durante su discurso. MDZ/Juan Mateo Aberastain

Las 90 reformas que se vienen en el Congreso

En uno de los pasajes más destacados de su discurso, Javier Milei anticipó que cada uno de sus ministerios preparó "10 paquetes de reformas estructurales" que serán presentados todos los meses ante el Congreso para ejecutar los lineamientos que el presidente marcó en su exposición. "Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina", prometió Milei.

En ese sentido, Adorni afirmó esta mañana que el Gobierno "está terminando de ordenar los paquetes" que mencionó Milei y explicó que "probablemente no sean paquetes por ministerio, sino que sean paquetes que incorporen estos 10 proyectos de cada ministerio".

"Tal vez sea un eje económico, un eje sobre la propiedad privada, un eje sobre justicia. Bueno, veremos cómo lo ordenamos para llamar el envío de proyectos, pero sí, efectivamente va a ser así", adelantó el jefe de Gabinete.

Apertura de sesiones-Karina Milei y Manuel Adorni Manuel Adorni explicó cómo avanzará el Gobierno con las 90 reformas que adelantó Javier Milei.

Las versiones en Justicia y la liberación de Nahuel Gallo

Por último, el vocero presidencial evitó confirmar o descartar la próxima salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, versión que volvió a circular en medios de comunicación en las últimas semanas y que podría reavivar la interna del Gobierno por la toma de lugares clave.

En ese marco, Adorni se limitó a remarcar que "esas son definiciones que las toma el presidente y cuando las tome las comunicaremos".

Con respecto a Justicia o con respecto a cualquier otra cartera, porque en los medios ha habido un mar de versiones y de especulaciones, todo lo que leí es falso. Si hay cambios el presidente lo va a anunciar o lo anunciaré yo llegado el momento como ha concurrido siempre", insistió el jefe de Gabinete.

Nahuel Gallo E Nahuel Gallo fue recibido en la Argentina por su familia, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y la senadora Patricia Bullrich.

En paralelo, sobre la reciente liberación de Nahuel Gallo, que esta mañana regresó a la Argentina y fue recibido por las autoridades nacionales, Adorni enfatizó que "lo prioritario es que Nahuel Gallo haya sido liberado, que haya vuelto a la Argentina y que, por sobre todo, que haya recuperado su libertad y que hoy la esté compartiendo con su familia".

En ese contexto, Adorni reconoció que el Gobierno argentino tiene una relación diplomática compleja con Venezuela y admitió que el régimen bolivariano no hubiera querido entregarle el gendarme a la gestión libertaria.

En ese sentido, consultado por el rol de la AFA en la liberación, el funcionario se limitó a decir que "los involucrados tendrán que explicar cuál es la relación con el régimen chavista". "Eso es un tema que ya nos excede. Nosotros nos limitamos a la felicidad de haber logrado que Nahuel vuelva después de dos meses de intenso trabajo".