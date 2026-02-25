Legislatura bonaerense: Diputados abrió el año con un fuerte cruce entre un camporista y un libertario

En la Legislatura bonaerense pasan cosas que no dejan lugar para el asombro. Y lo que ocurrió en la primera sesión extraordinaria de Diputados entra en esa categoría; todo por un posteo de Manuel Adorni , en medio de la sesión, contestada por el camporista Facundo Tignanelli , que la emprendió en el recinto contra el hermano del Jefe de Gabinete nacional.

La pelea de los legisladores fue por si la localidad de Etcheverry, perteneciente al partido de La Plata, merece ser la capital provincial de la carrera de sortijas . Una disputa que le termino poniendo condimento a una sesión que fue solo para cumplir con las estadísticas legislativas.

El Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni , decidió que el momento perfecto para disparar contra el gobierno de Kicillof, desde su cuenta de X, era cuando se desarrollaba la sesión en la Cámara de Diputados bonaerense. En un escueto texto escribió: "Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin".

Esas pocas palabras encendieron la mecha de un escándalo que terminó con carpetazos, insultos y trapitos al sol que involucran juicios laborales de miles de dólares, ventilados por el camporista y jefe de la bancada de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli .

La respuesta del kirchnerismo a la provocación del Jefe de Gabinete de Javier Milei no se hizo esperar, y llegó de manera certera y sin previo aviso, tomando por sorpresa a todos los presentes, incluido el propio diputado de La Libertad Avanza, Francisco Adorni , que de la nada recibió todos los cachetazos del camporista, sin entender lo que estaba pasando. Tal como lo reconoció al término de la sesión en dialogo con MDZ .

Facundo Tignanelli, el hombre fuerte de Máximo Kirchner en la Legislatura bonaerense, recogió el guante y sin anestesia respondió al posteo del Jefe de Gabinete nacional: "Este es más pelotudo que el hermano. Abrazo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mojatignanelli/status/2026367443115864452?s=20&partner=&hide_thread=false Cómo dice un compañero legislador, este es más pelotudo que el hermano. Abrazo https://t.co/DVugYnTeQd — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) February 24, 2026

Pero el cruce no quedó en un simple intercambio en “X”. El jefe de la bancada de Diputados peronistas aprovechó el recinto para sacudir, como si fuese un gancho al hígado, un carpetazo contra el Jefe de Gabinete nacional, recordándole su pasado como demandante laboral.

Según Facundo Tignanelli, el hoy adalid de la reforma laboral y crítico de la "industria del juicio", Manuel Adorni, habría cobrado una indemnización de 60.000 dólares tras litigar contra una empresa donde trabajaba. "Usás la ley cuando te conviene para tu propio beneficio", lanzó Tignanelli, en medio del recinto apuntando al corazón del discurso libertario que separa a "trabajadores malos" de "empleadores buenos". Todo mientras en la Cámara Baja los diputados estaban hablando “del capítulo” de la reforma Laboral.

"Los hermanos sean unidos, esa es la Ley primera"

Las palabras de Facundo Tignanelli no quedaron ahí, ya que el diputado libertario Francisco Adorni salió en defensa de su hermano, recibiendo a la postre un cachetazo del encendido referente camporista que rozó lo personal.

Facundo Tignanelli en el recinto El presidente de la bancada de diputados bonaerenses de UxP, Facundo Tignanelli (de remera negra) junto a Mayra Mendoza Foto José Luis Carut MDZ

Tignanelli expuso a Francisco Adorni diciendo que habría pedido una licencia con reserva de puesto en el Consejo de la Magistratura bonaerense porque "había pegado una changa en el Estado nacional".

Por su parte, el hermano menor del Jefe de Gabinete nacional intentó una defensa sin entender el porqué de la agresión hacia su persona, basada en la ética del ejemplo. En ese sentido, aseguró que renunció a sus privilegios cuando se volvió candidato.

Pero recibió un contrataque, que para muchos fue letal: Facundo Tignanelli le espetó que hasta que no le garantizaron que iba en el primer lugar de la lista, tras el corrimiento de Juan Esteban Osaba al tercer puesto, no presentó su renuncia al cargo que ostentaba.

En dialogo con MDZ, el diputado libertario Francisco Adorni habló sobre el incidente con Facundo Tignanelli: “ Son cosas de la política que, cuando no tienen argumentos y demás, se meten con cosas fuera de lugar. Estaban hablando de la reforma laboral, que tiene que ver el empleo público que no se tocó el tema. Que es un tema que en algún momento se va a tener que tocar”.

Y en cuanto a por qué se la agarro con él y no con Manuel Adorni, su hermano dijo: “Se habrá confundido. Me ven parecido, dicen que hablo parecido. Se ve que no solo a la izquierda le causamos presión arterial al kirchnerismo también”, lanzo el legislador libertario.

Francisco Adorni

Es de resaltar que ese no fue el único momento picante que tuvo la sesión. Cuando los diputados estaban dando su postura sobre el “capitulo” de la reforma laboral, uno de los encargados de defender el proyecto del Gobierno nacional fue Nahuel Sotelo, quien al tomar la palabra aprovechó para marcarle la cancha al peronismo mojándoles la oreja: “Gracias al peronismo y a los PJ provinciales por haber aportado los votos para la reforma laboral. Se merecen un aplauso”. De este modo cosechó inmediatamente aplausos y risas en el recinto y en los palcos.

Lo que dejó la sesión de los diputados bonaerenses

En cuanto a lo estrictamente legislativo, la primera sesión extraordinaria dejó la creación de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía Infantil. Un tema sensible en la provincia de Buenos Aires, donde las apuestas online están afectando a los adolescentes.

Y en cuanto al "maquillaje" legislativo, se aprobaron fusiones de comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Adultos Mayores se mezcla con la de Previsión, y la de Recursos Naturales con Ambiente.