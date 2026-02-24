Reforma laboral, RIMI y acuerdo europeo: el paquete que ilusiona al campo

Con solo dos días hábiles por el feriado XXL de Carnavales y el paro del jueves, solo el Gobierno pudo aprovechar muy bien la semana pasada, avanzando en temas importantes en el Congreso , como la baja en la Ley de Imputabilidad, la Reforma Laboral , y el acuerdo con la Unión Europea , todos de gran impacto en la sociedad, pero en especial las dos últimas (que podrían ser ley este viernes -el último del mes- en la Cámara alta), debido a su incidencia en el comercio y en las empresas.

Para el campo , aunque no se incluyó todo lo que pretendía el sector privado, el saldo parece bastante favorable. Es que la flexibilización laboral era largamente esperada en el campo, donde cada día se hace más difícil conseguir mano de obra preparada, mientras que la inclusión del RIMI (Régimen de incentivo para las Medianas Inversiones) que incluye buena parte de las empresas del campo, también era demandado, incluso, por los gobernadores que tienen en el sector agropecuario uno de sus puntales económicos.

De convertirse en ley, consideran que la medida se convertiría en una fuente de absorción de mayor mano de obra, especialmente por la ganadería y las producciones extrapampeanas, que son las inversiones que impulsan la mayor demanda laboral.

Así, al “abaratamiento” de los juicios laborales , y las desregulaciones simplificando las relaciones laborales, según entiende la nueva propuesta de ley que viene a actualizar la del 1974, se sumaría el viernes, el RIMI que incluye como adjudicatarios a las personas físicas, y también “el diferimiento del pago de Impuesto a las Ganancias en la valuación de la hacienda, al momento efectivo de la venta; y la eliminación del cupo anual para devoluciones del IVA en las inversiones de capital”, es decir, devolución inmediata sin que se acumulen dudas de IVAs estructurales, tal como explicó en el Congreso días atrás, la titular de Barbechando, Ángeles Naveyra.

El nuevo régimen, pretende igualar -a distancia-, al RIGI para las inversiones industriales por encima de US$200 millones. En este caso, los capitales oscilan entre US$150.000 y US$600.000 en un tramo, y se extienden hasta US$3,5 millones para emprendimientos mayores, o US$9 millones en otros casos.

Para UATRE, a su vez, la propuesta tiene aspectos objetables que pasan especialmente por la mayor “desprotección” de los trabajadores, y la casi desaparición de la CNTA (Comisión Nacional de Trabajo Agrario), dejando a las partes, empleados y empleadores, negociar sus paritarias directamente.

El clima trajo alivio (y susto)

Con lluvias bastante extendidas en el territorio, partir de la segunda quincena de febrero, cambiaron en forma bastante significativas las condiciones extremas que traían muchos cultivos, mostrando una recuperación que se consolidaría de haber nuevas precipitaciones.

El tema no excluye los graves daños en algunas localidades puntuales, por temporales extremos y granizo que, en algunos casos, causaron daños totales. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el área más comprometida fueron 400.000 hectáreas entre Santa Fe y Córdoba, donde las lluvias llegaron a 130 mm en algún caso, con fuertes mangas de granizo. “El corredor más afectado es el que va desde Armstrong, Tortugas y General Roca hasta Inriville donde se concentran los mayores reportes de daños en cultivos”, informa la BCR.

Sin embargo, de producirse un clima regular a partir de ahora hasta la cosecha, al menos los daños menores podrían neutralizarse parcialmente.

Y, mientras el tipo de cambio local sigue bajando, y los precios en Chicago no terminan de definir su tendencia (la soja volvió a caer), el mercado local de granos mantuvo una actividad similar a la de apenas los dos días activos de la semana pasada, todo dominado por los atrasos en la campaña brasileña, y el impacto del tema de los aranceles de EE.UU., suspendidos por la Corte de ese país, pero repuestos por la Administración Trump en 15%.

Los ojos en el Congreso

Mientras el sector político, y el empresario, concentra ahora sus miradas en el Congreso en estos próximos días de sesiones Extraordinarias, se comienza a especular con el contenido del discurso del presidente Javier Milei, el próximo domingo 1 de marzo a las 21, en la apertura de las Sesiones Ordinarias del ciclo 2026.

Hasta allí, sin embargo, hay varios temas que aún se deberían cerrar, como las ya mencionadas leyes de baja en la edad de imputabilidad, la de inocencia fiscal, y la flexibilización laboral.

Aunque también está en la lista de espera del Senado, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur que podría convertir a la Argentina en el primer país en aprobar el acuerdo de comercio e inversión, muy cuestionado en distintos sectores de Europa, al punto que, a pesar de estar aprobado en general, fue girado a último momento al máximo Tribunal de Justicia para que determine si es “compatible”.

Aún así, los sectores de Europa que lo impulsan, entre otras cosas, para no perder “el tren” frente a los avances estadounidenses sobre la región de América del Sur, sostienen que con que el Parlamento de un país del Mercosur lo apruebe, ya puede ponerse en marcha la primera parte, considerada “transitoria”, el ITA, que incluye la parte meramente comercial y de intercambio, mientras que el acuerdo total recién avanzaría al momento de haber sido aprobado, tanto por los países de la Unión Europea, como por los del Mercosur, incluyéndose entonces las partes de cooperación y la política.

Para el sector agroindustrial el tema es central, debido a que los rubros de la agroindustria/alimentos son los centrales, tanto en cuanto a la balanza comercial, como a las inversiones.

De ahí también el desconcierto actual respecto a la negociación bilateral con los Estados Unidos, que mantenía un arancel comparativamente bajo para la Argentina (10%), respecto a muchos de los competidores, además, de varios beneficios puntuales (la cuota anual de carne vacuna, etc.), pero que no solo no termina de definirse, sino que ahora tampoco se sabe bien como queda frente al nuevo planteo mundial estadounidense respecto a los aranceles, y la decisión del Supremo Tribunal de los EE.UU.

El nuevo escenario, además de “recortar” la ventaja arancelaria argentina frente a terceros mercados, pone en duda el acuerdo para llevar al 0% de arancel a 1.675 posiciones arancelarias argentinas, que ya se habían acordado.