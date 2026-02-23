Carlos Melconian sobre la reforma laboral: "Si el empresario no tiene demanda, no contrata"

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian se refirió a la reforma laboral y señaló que representa un avance necesario para la modernización del sistema, aunque advirtió que es insuficiente para revertir el complejo cuadro de estanflación que atraviesa el país.

En diálogo con Splendid AM 990, Melconian desvinculó el marco legal de la reactivación económica inmediata y sostuvo que la contratación de nuevos trabajadores solo llegará de la mano de una recuperación genuina de la inversión.

"Cualquiera que crea que con la reforma laboral llegaste a la Luna se equivoca; el incentivo para tomar empleo es igual al de tomar crédito: si el empresario no tiene demanda, no contrata ", explicó. De esta manera se distanció de lo que calificó como el "show" y la "porquería política" que rodeó el debate legislativo.

Cabe recordar que, con los cambios realizados en Diputados, ahora el proyecto vuelve al Senado donde el Gobierno se muestra confiado que finalmente sea aprobada el viernes.

Respecto al esta de situación de la economía actual, el economista expresó su preocupación por la parálisis de la actividad económica, graficada en un superávit comercial que considera engañoso. Según su análisis, el excedente de dólares responde a un nivel de importaciones críticamente bajo que asfixia al aparato productivo.

A su vez, criticó la falta de un programa integral que fomente el desarrollo productivo: "El éxito se verá cuando se quiebre la estanflación y la gente sienta que le alcanza la guita", agregó.

"El nivel de importación de Argentina muestra que te faltan glóbulos rojos; la economía está planchada y por eso hay semejante catástrofe de superávit comercial", graficó el economista.

Gobierno sin oposición

El ex director del Banco Nación también apuntó contra la estructura de gestión del Gobierno, cuestionando la solidez del equipo de Javier Milei. En su diagnóstico, la aparente fortaleza oficialista se explica, en parte, por el miedo a los liderazgos opositores actuales y el recuerdo de gestiones previas.

"Lo que ocurre es que como no hay cagazo a que gane Kicillof desapareció de escena la dolarización, pero sigue existiendo", disparó, sugiriendo que la falta de un contendiente de peso permite al Gobierno manejarse con mayor margen a pesar de que "la pelota todavía no entra". A su vez, alertó sobre una "dolarización subterránea" persistente a pesar de la aparente calma en los mercados.