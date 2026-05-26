Una empresa especializada en inteligencia artificial se expande y busca 85 profesionales en el país

Lovelytics , compañía global especializada en datos e inteligencia artificial con dos décadas de experiencia en el sector, anunció un ambicioso plan de inversiones en América Latina que contempla un crecimiento del 42% hacia 2026.

Pevén sumar 140 nuevos profesionales , de los cuales 85 formarán parte de las operaciones en Argentina. La empresa espera consolidarse en el país como uno de los principales polos regionales para el desarrollo de soluciones basadas en IA.

La firma, que trabaja junto a compañías incluidas en los rankings Fortune 10 y Fortune 500, reforzó su presencia regional tras la integración con la argentina Datalytics en enero de 2025. Desde entonces, registró una expansión del 118% y convirtió a Argentina en su principal centro operativo, donde actualmente se concentra el 40% de sus 600 colaboradores a nivel global.

El crecimiento de la compañía se produce en un contexto de fuerte expansión de la industria tecnológica y de creciente demanda de perfiles especializados en datos e inteligencia artificial. Según estimaciones de Gartner, la inversión mundial en IA aumentará un 44% este año y alcanzará los US$ 2,52 billones.

“Queremos seguir consolidándonos como el socio estratégico líder en Data & IA para las empresas más innovadoras del mundo. La demanda de estas soluciones atraviesa uno de sus momentos más dinámicos y es el principal impulsor de nuestro crecimiento”, afirmó Patricio Moreno. El ejecutivo destacó además el potencial del talento argentino y regional para liderar la próxima etapa de adopción tecnológica vinculada a la inteligencia artificial.

La estrategia de crecimiento de Lovelytics se sostiene sobre un esquema de trabajo completamente remoto, acceso a proyectos internacionales de alta complejidad y programas permanentes de capacitación y certificación, especialmente en tecnologías como Databricks. Dentro de las búsquedas previstas se incluyen ingenieros y científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial y machine learning, además de consultores en analytics y perfiles en formación orientados al universo data-driven.

Alianza con YPF y universidades

En paralelo, la empresa profundiza su participación en iniciativas de capacitación y desarrollo profesional. A través de programas junto a YPF, la firma ya formó a más de 15.000 personas en habilidades vinculadas al análisis de datos. Además, mediante alianzas con instituciones académicas como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y el Instituto Balseiro, alcanzó a más de 8.500 estudiantes y profesionales mediante charlas, mentorías y actividades abiertas.

Moreno explicó que el diferencial de la compañía combina experiencia técnica en plataformas de datos, conocimiento específico de distintas industrias y capacidades de gestión del cambio organizacional. “Acompañamos a las empresas en todo su proceso de transformación digital, desde el diseño estratégico y la construcción de arquitecturas cloud hasta el desarrollo de modelos avanzados de IA generativa y machine learning”, sostuvo.

Con presencia en sectores como energía, salud, retail y medios, Lovelytics continúa fortaleciendo su posicionamiento como socio estratégico para el desarrollo e implementación de soluciones de datos e inteligencia artificial a escala global, mientras apuesta al talento regional como uno de los ejes centrales de su expansión.