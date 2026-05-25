Pilo Bordón: sutil entre democratizar lo digital o digitalizar la democracia

Dice que no es una leyenda José Octavio Bordón , pero amablemente me permito contrariarlo a ese innovador que fue Pilo desde casi siempre: desde que saltó a la vida pública con cargos con responsabilidad ha trazado una línea de acción que aglutina formas de pensar distinto ante problemas de siempre.

Puede haber ganado, empatado o perdido. Pero propuso desde muy joven una idea muy atractiva: "pensar distinto". Puede haber ganado, empatado o perdido. Pero propuso desde muy joven una idea muy atractiva: "pensar distinto".

Cada uno tiene su versión de lo hecho por Bordón: pero hay un elemento innegable en su paso por el sillón de San Martín: Mendoza cambió su perfil a partir de su gobernación.

Estamos al mediodía de un otoño clásico en este feriado largo frente al paisaje más largo de la cordillera para una entrevista que también es larga. Casi una hora. Una eternidad para los que creen que lo mejor está en cuotitas de tiempo. Es una creencia de esa generación que tiende a resumir todo (así son los resultados de esa misma generación: fracasos duraderos, éxitos efímeros).

No es ni de cerca una especialidad la religión, en mi caso, pero puedo sostener que una cosa es el cambio de paradigmas, la innovación permanente, la acción en versión mejorada, el progreso forzado o no. Y muy distinto es darle otro sentido a una noción relacionada con la naturaleza.

Estar tan pendientes del resumen o la síntesis o la brevedad nos hace perder buena parte del paisaje. No tengo dudas. Y es la misma convicción de alguien que puede responder durante casi una hora sin caer en excesos ni boberías. Quizá haya ocasiones en las que el atajo más corto es en apariencia el más extenso. Y no es un juego de palabras. Al contrario: es la palabra en juego, mucho más importante que cualquier resumen imposible.

La mala noticia para esa generación que buscar resumir todo: están comprando como verdad aquello que por no esforzarse siempre los estará esperando: la verdad. O una clase de verdad, digamos mejor.

La autopista de la información es más que una casilla de peajes.

Corte 1 José Octavio Bordón

Bordón

Pilo Bordón es un ejemplo muy evidente de una persona que vive su tiempo y su época. Es una franja de vida en la que no existe edad ni otra condición excluyente. El carácter epónimo de una vida tampoco está en si posee mayor o menor poder, más o menos un historial.

Ser epónimo es cumplir con la naturaleza: aportar lo que se pueda para mejorar el metro cuadrado asignado en el reparto azaroso de la existencia. Ser epónimo es cumplir con la naturaleza: aportar lo que se pueda para mejorar el metro cuadrado asignado en el reparto azaroso de la existencia.

José Octavio Bordón-19 Las xerófilas en el jardín de la casa de Pilo Bordón: otro ejemplo de mendocinidad al palo. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Pilo Bordón sigue comprometido con eso de ser mejor que los antecesores.

Corte 2 José Octavio Bordón

Inteligencia Artificial

La IA es un tema que Pilo Bordón no solamente no evita, sino que resalta en una parte de la entrevista. El ex gobernador de Mendoza, el ex embajador en Estados Unidos (de los Kirchner), y en Chile (de Macri), está muy involucrado en la implicancia de esta tecnología.

En especial a dos cosas, que están ligadas: el uso de IA en la mejora y eficacia de la gobernanza y en la propia democracia, el sistema más sólido que ha inventado la humanidad para organizarse en comunidad.

José Octavio Bordón realiza un aporte muy inteligente a esta actualidad: a favor de democratizar la digitalización, pero nunca digitalizar la democracia. José Octavio Bordón realiza un aporte muy inteligente a esta actualidad: a favor de democratizar la digitalización, pero nunca digitalizar la democracia.

Esta última condición es la tendencia otoño invierno que viene a decirnos que, para mejorar la democracia, hay que prácticamente olvidarnos del gobierno de los elegidos para reemplazarlo por el gobierno de los "mejores". ¿Quiénes serían los mejores? Los dueños de las empresas tecnológicas que desarrollan las distintas fases de la Inteligencia Artificial.

José Octavio Bordón-16 Rodrigo D'Angelo / MDZ

Mercosur

Otra de las grandes preocupaciones de Pilo Bordón es resignificar el Mercosur como bloque e insiste en un concepto estratégico, no muy explorado por la política sudamericana: la bioceanidad del continente.

En varios pasajes de esta charla con un hombre lúcido y que siempre propone y obliga a "pensar distinto" hay una insistencia en resaltar esta condición continental para enfrentar nuevos dilemas geopolíticos.

Trabaja en estos temas en foros internacionales, junto a voces muy calificadas y con experiencias de gobierno satisfactorias (no haré nombres pero son fáciles de detectar: hay pocos casos de políticos exitosos en estas tierras que rinden homenaje desde su nomenclatura al gigante Amerigo Vespucci (Américo Vespucio)