Natalio Mema: "Estoy muy preparado para ser gobernador de Mendoza"

En la semana política de Mendoza destacó que el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Natalio Mema afirmara sus intenciones de competir por la gobernación de Mendoza sumando ya tres candidatos declarados del oficialismo o de Cornejo (tanto da).

Caminar con el ministro Mema en un día de invierno pero de otoño por Chacras de Coria, al aire libre, es bastante mejor que hacerlo "puertas adentro". Caminar con el ministro Mema en un día de invierno pero de oto{o por Chacras de Coria, al airte libre, es bastante mejor que hacerlo "puertas adentro".

El señor Natalio Mema tiene 40 años. Los cumplió en febrero. Pero al oír algunas de sus ideas uno podría decir que ya desde chico era grande o que de grande es como un chico.

Tal vez al súper ministro de Cornejo no lo defina su edad. Y es lícito conjeturar que ésa es una de sus fortalezas como candidato a ocupar el sillón de San Martín, el año próximo.

En las últimas horas se anotó en la disputa para esta segunda sucesión del emperadorcito de Mendoza . Consulté acerca de esta irrupción, antes de entrevistarlo. Tres de cuatro, dijeron: "Va en serio. Y hasta el final". Y no son cuatro de copas los que susurraron.

¿Por qué quiere ser gobernador? Muchas respuestas a eso, para el análisis atento, están en esta entrevista. Hecha de a pie, literalmente.

Debo agradecer que haya aceptado este formato. Todos lo hicimos sin red. Y el que más tenía para perder era él y se la bancó. Y salimos todos bien. Tanto que nos permite ofrecer aquí y ahora una charla muy fresca con un tipo que se toma en serio lo que piensa.

Este reportaje esta dividido en cuatro secciones. Y al final podrá encontrarse la versión completa, cruda, apenas editada sin los detalles que no agregan nada, esa horrible zona que podríamos bien definir como intrascendente.

Corte 1 Natalio Mema

Natalio Mema

A los 32 años del señor Mema, Alfredo Cornejo lo convocó para salir a la cancha. Y solamente Cornejo sabía que eso iba a salir bien. Incluso hasta el propio señor Mema desconfiaba. "Estas loco", le preguntó o le dijo, a Cornejo (sabemos que sí, no es novedad, si decimos que es tan loco como todos, digo, tanto como para reírse de este comentario).

El que se caliente, pierde: artículo 13 (o 12) del manual no escrito de política de todos los tiempos. El que se caliente, pierde: artículo 13 (o 12) del manual no escrito de política de todos los tiempos.

Pero Mema se lo decía más en serio, como si Cornejo fuera a arrepentirse de su decisión (sabemos que eso no sucede desde hace tres, cuatro milenios).

La historia no termina ahí, ni mucho menos. Lo más genial es que a poco de ponerse la pechera que le tiró el "líder" político de Mendoza en el siglo XXI, Natalio Mema se mandó un moco épico.

Fue cuando nos "regaló" tres días de turismo interno en su primera intervención seria en un tema serio: la modernización del transporte público. No me olvido que no tuvo empacho en decir, entonces, que no era usuario del transporte público. Pero el tiempo ratificó su razón: al final es evidente que sabía bastante del tema. Y que dijo la verdad en el peor momento.

Si hay alguien que no olvida esta confusión es el propio ministro Mema. Su autocrítica de aquellos tres días locos es creíble. Pero, digamos todo, ha hecho del transporte público de Mendoza una verdadera gestión que ha mejorado nuestras vidas. Empezó mal pero después todo ha sido pura ganancia para miles y miles y miles de mendocinos que dan fe, a diario.

¿Es Batman? no. ¿Es Arturo Illia? Por ahora, tampoco. Es un tipo sólido desde lo técnico, audaz y atrevido. Tiene claro que la recompensa no siempre llega cuando se la espera. ¿Es Batman? no. ¿Es Arturo Umberto Illia? Por ahora, tampoco. Pero es un tipo sólido desde lo técnico, es audaz y atrevido, y tiene claro que la recompensa no siempre llega cuando se la espera.

natalio mema-14 Sábado al mediodía en Jebbs, la panadería de Chacras que también es confitería. El ministro y sus padres. Un libanés y una italiana han educado a Natalio. Están orgullosos del trabajo hecho. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Natalio Mema, de a poco, se ha transformado con los años en un funcionario muy competente. Es difícil encontrar tipos así en el núcleo de un gobierno y con alto perfil. Y cuando se escribe gobierno puede pensarse en lo comunal, lo provincial, lo nacional e, incluso, en lo internacional.

Una cosa es ser estadista. Y otra muy diferente es el triste pasar de los estadísticos. Una cosa es ser estadista. Y otra muy diferente es el triste pasar de los estadísticos.

natalio mema-10 Rodrigo D'Angelo / MDZ

¿Qué es ser competente? Le pregunto a la IA, qué onda: "Es la capacidad de una persona para combinar conocimientos, habilidades y actitudes. Implica no solo saber qué hacer, sino también saber cómo aplicarlo en la vida real, resolver problemas de manera autónoma y actuar con sentido ético frente a situaciones concretas".

Me leyó la mente. O me la mejoró. O vaya a saber qué. Pero ese es el sentido de lo que creo es ser competente.

No haré pompa etimológica. Y fui a a la Enciclopedia Británica, que falla menos que la IA. Significó, hace 600 años, "apropiado" o "que cumple con todos los requisitos". En el siglo XV el término fue incorporado a contextos legales: competente era alguien "que tiene capacidad o cualificación legal". Y saltamos de allí al uso contemporáneo: "tener la habilidad, aptitud o capacidad para hacer algo bien".

Corte 2 Natalio Mema

Mendoza

¿Por qué alguien a los 40 años quisiera ser gobernador de una provincia que atraviesa grandes dificultades? Una provincia que está más para el cachetazo que para el aplauso. Que la tiene complicada, sin muchas nuevas ideas, con presente difuso pero que la pelea aunque la vaya perdiendo.

Natalio Mema dice estar "muy preparado para ser gobernador de Mendoza". Le pregunté por su plan. Y algunas cosas dice y otras insinua. Pero por ahora, deduzco, el ministro candidato prioriza y respeta los tiempos de la sociedad, muy distintos a los que rigen en la política.

Resta más de un año para las elecciones. Y no quiere dedicarle a su objetivo un tiempo de gestión precioso. Hay mucho por hacer. Resta más de un año para las elecciones. Y no quiere dedicarle a su objetivo un tiempo de gestión precioso. Hay mucho por hacer.

De todos modos ya avisó que está en la conversación del futuro pero sabe que, todo eso, depende del presente. Y es posible que a partir desde esta "a la voz de aura" tengamos una versión del súper ministro más profunda que nunca. A todo o nada, avizoro.

Corte 3 Natalio Mema

Política

Consulto a diario a personas en distintos rubros sobre algún aspecto de la Inteligencia Artificial. Allá, acá, cerca, lejos, conocidos, ignotos, genios, chantas... No sabemos todavía cuál será la configuración que ya nos está involucrando. Y al mismo tiempo percibo que nadie quiere quedarse atrás y que la brecha entre los que sí y los que no, se ensancha de modo abismal.

Natalio Mema es el primer político en mucho tiempo que habla de este asunto sin que lo pregunte. Y cita a Jeff Bezos Y también es el primero de acá al que oigo mencionarlo y que, además, sabe bastante bien lo que ha hecho Jeff Bezos en el progreso del mundo.

Es un pibe conectado, el ministro. Sigue de cerca los desafíos que enfrentamos. Y hasta probó nociones muy de vanguardia en el diseño del transporte público. Es un pibe conectado, el ministro. Sigue de cerca los desafíos que enfrentamos. Y hasta probó nociones muy de vanguardia en el diseño del transporte público.

Si alguien anda necesitando esperanzas el pibe súper ministro está disponible. Desconozco si conseguirá el premio mayor. Pero el tipo está en una. También en la rosca, que es inevitable y más difícil que ser millonario gracias a un casino (salvo que seas el dueño). Pero no hay dudas que Mema está en una, que es otra.

Su reciente anuncio ratifica una metodología de acción política.

Corte 4 Natalio Mema

Reportaje

Soy un tipo que entrevista, a diferencia de los que interrogan. Tomo partido o no, pero es lo mismo porque eso no afecta el objetivo: presentar a una persona, de la mejor forma. No me gusta ese periodismo bravucón, careta, lento por no decir algo peor. Y entrevisto a quien sea del mismo modo. Conocido o no, polémico o no, interesado o no.

Intento hacer el mejor reportaje, siempre. Algunas veces me sale. Las menos, Pero no voy a dejar que nada apague ese fuego, ni la ficha previa obsesiva que hago de cada persona que me permite ser entrevistada. Suelen decir que nadie queda mal en mis reportajes. Y sí. Para mí es haber hecho bien el trabajo. Lo que yo entiendo como una cualidad positiva se lo dice como una falencia.

No entiendo por qué se entiende que un buen reportaje es hacer quedar mal al protagonista. No entiendo por qué se entiende que un buen reportaje es hacer quedar mal al protagonista.

O ir con premeditación o mala fe para sacar un título o varias frases para sumar clics (vistas, visualizaciones, esa narrativa tan cuadrada que es de lo primero que la IA está humillando). O poner la peor foto. Si es así, prefiero apelar a la traición de un modo más sofisticado. Que no se note taaaanto.

Hay gente que cree que hacer un reportaje es como ir al casino o tener 279 mil seguidores y creerte Messi y seguir comprando seguidores o emplear artimañas similares. Otros creemos que el reportaje es un género y que se parece más a ir a una escuela. De cualquier persona algo siempre se aprende, incluso hasta lo malo.

Lo que mueve todo este asunto es la curiosidad, querer aprender y saber que no sabes nada y querer saber. Es el focus del periodismo.

¿Por qué este reportaje termina así? Respuesta tonta: porque soy un divo. Respuesta menos tonta: porque el periodismo es una buena cosa en las manos correctas. Y las redes sociales hoy, ayer y mañana, precisan más periodismo de calidad, más periodistas, más sensibilidad en la comunicación.

En una sociedad en la que muchas personas llaman como "viejos meados" a muchas otras personas, tiende a razonarse de un modo surreal y absurdo.

Tipo pensar así: si tenés 25 años ya sos un genio de la innovación (pero genio genio, genio; genio mal). Si tenés 30 sos un innovador, que siempre es buenísimo. Ya a los 35 pasás a la categoría de alguien que alguna vez se relacionó con la innovación. A los 40, imaginate, sos un ser humano directamente anacrónico. Con 50 te dicen que sos un fracasado. Y a los 60 te convertis en un tipo jodido porque falta menos para que yo, que tengo 25 y soy un crack de la innovación, como todos los de 25, pague con "mis" impuestos "sus" jubilaciones. A los 70 ya te ven como si fueras en blanco y negro.

Un plato.

Retomo. Hay mucho periodismo con herramientas de innovación para las redes, pero sucede que en líneas generales el periodismo "social media" está en las manos incorrectas. Lo dice alguien que no se cree periodista pero que sí consume periodismo. Gracias por su atención.

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