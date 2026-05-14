Otro ministro de Cornejo se anota en la carrera por la gobernación en 2027
Natalio Mema, titular del Ministerio de Infraestructura y Desarrollo Territorial, afirmó que se siente preparado para ser candidato a gobernador.
Si bien falta más de un año para las elecciones en Mendoza, la carrera por la sucesión de Alfredo Conejo ya arrancó y varios dirigentes se anotan para competir por la gobernación en 2027. En las últimas horas, otro ministro ministro del Gobierno provincial reveló sus aspiraciones de ser candidato a gobernador el año que viene.
Se trata de Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, quien durante una entrevista con Canal 7 afirmó que se siente preparado para ser candidato a gobernador.
“No creo que sea el momento de hablar de candidaturas, pero sin dudas que me siento preparado para ser candidato a gobernador”, expresó el funcionario en el programa Séptimo Día.
De esta manera, Mema sumó “en el tiempo que llevo gestionando he sido parte de los últimos 10 años de la gestión de la provincia con dos gobernadores distintos. Me ha tocado pasar por distintas áreas y me siento preparado para serlo”.
“Estoy convencido que no es el momento de hablar de candidaturas. Esto me apasiona, me gusta, formo parte de un equipo que se viene preparando desde hace tiempo. El esquema del equipo político con que vengo trabajando ha habido una buena renovación, ha habido apuesta a ir generando cuadros y me siento parte de esa nueva generación”. expresó.