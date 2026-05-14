La visita de Manuel Adorni a Mendoza y una foto "incómoda" con el Gobierno provincial

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni , aterrizará este jueves en Mendoza junto al ministro de Economía, Luis Caputo; y el CEO de YPF, Horacio Marín, para inaugurar el parque solar fotovoltaico El Quemado, ubicado en Las Heras, Mendoza.

El acto será parte de un "hito" del Gobierno Nacional, ya que El Quemado fue el primer proyecto anunciado dentro del esquema del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), una de las grandes apuestas del presidente Javier Milei para generar mayores inversiones en el país.

No obstante, la visita será incómoda para la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, o al menos es lo que se prevé en las horas previas al evento, ya que se da en el marco de un fuertísimo cuestionamiento que hay contra la figura de un desgastado jefe de gabinete, que enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito (aún no ha sido imputado) y que ha cosechado críticas de dirigentes mendocinos aliados a La Libertad Avanza (LLA).

Desde Casa de Gobierno ha evitado en las últimas semanas meterse en el conflicto, particularmente con la decisión de no dar declaraciones al respecto. Ante la consulta de MDZ sobre las actividades previstas por parte del mandatario y los funcionarios, señalaron que por el momento sólo está confirmado el acto de inauguración del parque solar, pero nada más.

No obstante, hay algunas voces de la coalición gobernante que han aparecido en los últimos días y que dan cuenta de la molestia general que causará la "foto" con el Jefe de Gabinete.

Aquí aparecen algunos nombres. El más fuerte es el de Hebe Casado, la vicegobernadora de la provincia, quien manifestó que Manuel Adorni "debería dar un paso al costado".

“Creo que Adorni debería haber dado un paso al costado, para que siga la investigación sin inconvenientes en la Justicia”, manifestó el 30 de abril en diálogo con el programa MDZ Club de MDZ Radio 105.5 FM.

asamblea legislativa hebe casado (1) Rodrigo D'Angelo / MDZ

En aquel momento, la compañera de fórmula de Cornejo resaltó que el funcionario nacional debería “haber permitido que la Justicia actuara y en caso de ser declarado inocente, volver a su lugar de trabajo”.

Particularmente, le echó en cara "el ruido que le hace esto al Gobierno". "A la sociedad no le interesa que se esté hablando de esto, quiere que se esté hablando de economía, de cómo van a resolver sus problemas. Este ruido político no le sirve a nadie”, amplió.

Aquel mismo 30 de abril, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez también tuvo comentarios fuertes contra el funcionario que ha recibido un aval y apoyo completo de Javier Milei.

asamblea legislativa ulpiano suarez (2) Rodrigo D'Angelo / MDZ

Sostuvo que sería un "gran gesto" que renuncie, y además cargó con el propio término que utilizó Adorni cuando viajó a los Estados Unidos: "Los argentinos estaban laburando y se estaban deslomando de verdad, y ahí estaba la política hablándole a la política, la verdad que eso no está bueno", consideró.

Francisco Lo Presti pide a Manuel Adorni "que renuncie"

Pero a estos dos dirigentes políticos, este miércoles se sumó el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, quien oficiará de anfitrión del acto.

Para el jefe comunal radical, es una "pena" que la inauguración del parque solar se de con la visita de Adorni, ya que entiende que el escándalo en el que está inmerso el funcionario nacional le "restará valor" a la inauguración en sí.

Lo Presti auguró que la presencia de los dirigentes políticos en estas actividades son de gran relevancia. "Yo anhelaba que estuviera el Presidente, porque ha sido el gran vocero de que esto iba a funcionar y queda claro. Pero Adorni, no por el lugar que ocupa, sino por su situación personal, desviará la atención de la prensa en esto. Deberíamos hablar de la obra pero terminaremos hablando del caso Adorni", insistió.

francisco lo presti intendente ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además sostuvo que, en la circunstancia en la que está Adorni, "no debería esperar el pedido de renuncia de Milei sino presentarla él mismo, ya que el cargo de jefe de gabinete es de suma importancia, es el nexo del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo".

El intendente radical opinó y dejó en claro que, según su postura personal, Adorni "tiene que renunciar de forma indeclinable, por un bien mayor que es la instituciionalidad del Poder Ejecutivo y resguardar la figura del Jefe de Gabinete".

Como otro de sus argumentos, señaló que hay que tener en cuenta "su situacion particular, que la dirimirá la Justicia, es noticia todos los dias y desvía la atención de lo importante. Yo veo que se van logrando cosas de parte del Gobierno Nacional que terminan tapadas de esta situación particular y personal de él".

Por último, sobre el parque solar El Quemado, dijo que es "un hito importante no solo para Las Heras, sino a nivel nacional, porque se enmarca dentro del RIGI, que ha sido una Política de Estado del gobierno de Milei y que será una muestra clara de que funciona y marca una diferencia sustancial en el crecimiento de generación de energías limpias", planteó.

Qué es el parque solar El Quemado

El Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado” está ubicado en el departamento de Las Heras, a 53 km de la ciudad capital, y a 13 km de la localidad de Jocolí.

El proyecto está desarrollado por YPF Luz junto con EMESA (Empresa Mendocina de Energía) y se ubica en una zona "de alta radiación" y se estima que tendrá un factor de capacidad de 31.4%.

el quemado parque solar alfredo cornejo horacio marin (57) La primera etapa del parque solar El Quemado ya entró en producción. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En esta primera etapa, contará con más de 518.000 paneles bifaciales de última generación, instalados en una superficie de 350 hectáreas.

el quemado parque solar alfredo cornejo horacio marin (58) ALF PONCE MERCADO / MDZ

La potencia instalada será de 305 MW, que equivale a la energía que utilizan más de 233.000 hogares y evitará la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Contó con una inversión estimada de U$S 210 millones.