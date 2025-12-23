El Quemado, el mega parque solar de YPF, ya produce energía en Mendoza

El primer proyecto renovable del RIGI y cuenta con la habilitación comercial de los primeros 100 MW. Cuánto llegará a producir y cuál ha sido la inversión.

El Parque Solar El Quemado, ubicado en el departamento de Las Heras en Mendoza, comenzó a producir sus primeros megavatios de energía solar. YPF Luz puso en marcha los primeros 100 MW en el proyecto fotovoltaico más grande del país y el séptimo desarrollo renovable de la compañía.

Se trata del primer proyecto renovable enmarcado en el RIGI que entra en operación y con él, YPF Luz logró duplicar su capacidad instalada de energía solar, que ahora alcanza los 200 MW, consolidando un avance decisivo en la expansión de la generación renovable en Argentina.

A partir de las cero horas de este martes, el Parque Solar El Quemado recibió la habilitación comercial de CAMMESA para operar los primeros 100 MW. Esto indica que el parque ya está operativo e inyectará la energía generada al SADI (Sistema Argentino de Interconexión).

Cuánto llegará a producir El Quemado El parque alcanzará una capacidad instalada total de 305 MW, que se incorporarán de manera escalonada hasta completar su puesta en marcha en el primer semestre de 2026. Con una inversión aproximada de US$ 210 millones, el proyecto ya supera el 80% de avance en su construcción.

Este hito en la construcción llega después de superar con éxito todas las pruebas correspondientes, previas a la habilitación comercial. A principios de diciembre, se realizó la energización del parque, es decir, la conexión de la nueva estación transformadora El Quemado al SADI. Esta vinculación a la red inició la fase de comisionado, en conjunto a una serie de pruebas funcionales que fueron la antesala a la puesta en servicio y generación de energía.