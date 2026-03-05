Pampa Energía cerró su balance 2025 con subas en producción, ventas y rentabilidad

Pampa Energía presentó a sus inversores los resultados de su balance financiero y operativo correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y confirmó un cierre de año con indicadores en alza, impulsados por el crecimiento en Vaca Muerta y una mejora en el negocio de generación eléctrica.

Durante el último trimestre del año, la compañía registró ingresos por US$507 millones , lo que implicó un incremento interanual del 17% y un nivel levemente superior al esperado por el mercado. En el acumulado de 2025, la facturación totalizó US$1.998 millones, con un crecimiento del 7% frente a 2024.

En términos de rentabilidad, el EBITDA ajustado del cuarto trimestre alcanzó los US$230 millones, con una mejora interanual del 26% y un margen del 45%. La utilidad neta trepó a US$162 millones, 53% por encima del mismo período del año anterior y 33% superior a las proyecciones de los analistas, favorecida por menores costos en efectivo y un efecto contable positivo vinculado al impuesto diferido.

El desempeño del segmento de Exploración y Producción fue uno de los principales motores del crecimiento. Los ingresos del área upstream alcanzaron US$204 millones en el trimestre, con una suba interanual del 52%, mientras que el EBITDA ajustado se ubicó en US$77 millones, más que duplicando el resultado del año previo.

La producción total de hidrocarburos promedió 81,2 mil barriles equivalentes por día (kboe/d), un 32% superior a la de 2024. En particular, la producción de petróleo alcanzó los 18 mil barriles diarios, con un salto interanual del 350%, impulsada casi exclusivamente por el bloque Rincón de Aranda, la principal apuesta de shale oil de la compañía en Vaca Muerta.

En paralelo, la producción de gas natural se ubicó en 63,2 kboe/d, con un crecimiento del 10% interanual. La compañía también informó que sus reservas probadas ascendieron a 296 millones de barriles equivalentes, un 28% más que el año anterior, tras reponer tres veces su producción anual. Esto permitió extender el horizonte de reservas de 8 a 10 años.

Mejora en generación eléctrica

El negocio de generación eléctrica también mostró avances. Los ingresos del segmento fueron de US$207 millones en el cuarto trimestre, con una mejora interanual del 24%, mientras que el EBITDA alcanzó US$109 millones, 27% por encima del año previo.

Uno de los datos más destacados fue la suba del precio promedio realizado, que llegó a US$51,2 por MWh, con un incremento del 42% interanual. Según los analistas, esta es la primera señal concreta del impacto positivo de la desregulación del mercado eléctrico implementada en noviembre, que permitió una mayor integración entre la producción de gas y la generación térmica en centrales como Loma de la Lata y Genelba.

“La implementación de los nuevos lineamientos en generación representa un paso importante en la normalización del mercado eléctrico. Contar con reglas más claras mejora la previsibilidad del sector y crea un marco más adecuado para impulsar inversiones”, sostuvo el CEO de la compañía, Gustavo Mariani.

Inversiones récord

En 2025, Pampa ejecutó un plan de inversiones(capex) por US$1.130 millones, un 140% más que en 2024, con foco en el desarrollo inicial de Rincón de Aranda. Solo en el cuarto trimestre, el capex ascendió a US$343 millones.

A pesar del fuerte desembolso, la deuda neta se redujo a US$801 millones hacia fin de año, desde US$874 millones en el trimestre previo, respaldada por una generación positiva de flujo de caja libre.

Además, en noviembre de 2025 la compañía colocó un bono internacional por US$450 millones a 12 años de plazo, una de las emisiones privadas más extensas logradas por una empresa argentina en el actual contexto financiero. La operación permitió optimizar el perfil de vencimientos y estirar la vida promedio de la deuda a casi ocho años.

Desde la sociedad de bolsa Adcap renovaron su recomendación de compra sobre la acción (ADR) de Pampa Energía, con un precio objetivo a 12 meses de US$120, lo que implica un potencial de suba del 53%. Según el análisis de sus especialistas, la compañía combina flujos de caja defensivos y regulados en generación eléctrica con una fuerte opcionalidad de crecimiento en upstream. El desarrollo de Rincón de Aranda podría aportar más de US$ 600 millones adicionales de EBITDA hacia 2027, con una producción estimada de 45.000 barriles diarios.

En ese marco, proyectan que el EBITDA de la empresa podría duplicarse hacia 2030, respaldado por la expansión en Vaca Muerta, la integración vertical entre gas y generación eléctrica y nuevas oportunidades vinculadas a exportaciones de GNL.

Con un balance sólido, más de US$1.000 millones en caja y un plan de crecimiento en marcha, Pampa Energía cerró 2025 consolidándose como uno de los actores centrales en la transformación del sector energético argentino.