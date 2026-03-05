Mendoza busca inversiones y refuerza su discurso ante los "pesos pesados" de la minería en Canadá

Una comitiva oficial y empresarios locales llegaron al norte del continente en la Prospectors & Developers Association of Canada Convention ( PDAC ), la feria de minería más importante del mundo, con un fuerte objetivo: posicionar los proyectos de cobre de Mendoza , transmitir la política minera que ha reforzado la Provincia en los últimos años y atraer financiamiento internacional.

A través de una intensa agenda de presentaciones y con empresas, bancos y fondos de inversión interesados en explorar oportunidades en la provincia, la delegación mendocina encabezada por Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza; Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente; Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza; y Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza ha tenido una activa participación en el evento.

A ellos se sumaron representantes del sector empresario local, con la presencia de representantes de compañías que ya tienen proyectos en Mendoza como PSJ Cobre Mendocino o Kobrea Exploration y Guillermo Pensado, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem).

Las noticias mineras que ha dejado la semana de trabajo en Canadá podrían dividirse en dos partes, lo institucional y lo privado. En este último segmento, las novedades concretas han pasado por anuncios de inversión y desembarco de empresas en la provincia en el corto plazo. Pero también hay que sumar el interés de otras compañías en la exploración en la provincia, un resultado del gran networking que permite la feria.

En este sentido, la minera canadiense First Quantum Minerals confirmó su decisión de abrir oficinas de exploración en Mendoza, consolidando su interés en proyectos de exploración en la provincia. En tanto, BHP manifestó interés en evaluar proyectos de exploración en Argentina, particularmente en la provincia.

Otro dato alentador de PDAC ha sido que las propiedades de Malargüe Distrito Minero han generado gran interés de grandes empresas y durante el evento se han generado charlas y encuentros entre los propietarios y compañías de gran espalda financiera para realizar las exploraciones que se necesitan.

Así, otras compañías internacionales podrían seguir los pasos de Kobrea Exploration, compañía canadiense que ya se encuentra avanzando en la exploración en propiedades malargüinas.

Como comentaron off the record fuentes del sector, el cambio regulatorio y el impulso provincial al sector ha sido clave para este avance. Incluso, Mendoza entró al ranking del Fraser Institute, que evalúa las jurisdicciones más atractivas del mundo para invertir en minería.

Mendoza en PDAC 2

Un gran paso para PSJ Cobre Mendocino

En el marco de la celebración de la PDAC, PSJ Cobre Mendocino anunció que presentó de manera oficial su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un total de US$ 630 millones. Tal como lo comunicó la compañía, el objetivo de esta inversión es la etapa de construcción del proyecto.

Proyecto San Jorge, como también se lo conoce popularmente, es pionero en la extracción de cobre en Argentina y se encuentra en este momento en la etapa de factibilidad, un paso necesario tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) donde la empresa avanza en el diseño final de la planta y estudios preparativos previos a la construcción.

El anuncio de la adhesión al RIGI la hizo el propio Gregorio durante su participación del encuentro “Desbloqueando un gigante en Argentina para el mundo: el camino de Mendoza hacia la excelencia minera”, organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense (ACCC) y el estudio internacional Gowling WLG.

“Hoy estamos ingresando en una fase donde se consolidan la ingeniería de detalle, la planificación financiera, el modelo operativo y los programas de sostenibilidad que permitirán iniciar la construcción hacia finales de 2026”, sostuvo Gregorio.

El empresario también destacó el contexto institucional de la provincia como un factor clave para el interés que genera Mendoza en el ámbito internacional. “El proceso de evaluación en Mendoza fue extenso, técnico y profundamente institucional, culminando con la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental. Esto nos da hoy un marco normativo claro, reglas definidas y previsibilidad sobre cómo la provincia desarrolla sus recursos y bajo qué estándares”, sostuvo.

PSJ cobre mendocino 1 (2) PSJ Cobre Mendocino confirmó su adhesión al RIGI por US$ 630 millones.

Agenda política y posicionamiento

En la parte institucional, uno de los hitos de la agenda fue la apertura del Argentina Mining Pavilion, espacio de promoción internacional donde Mendoza presentó su cartera de proyectos y su estrategia para captar inversiones en exploración minera. Según el gobierno provincial, esta plataforma permite generar reuniones de negocios, mostrar oportunidades de desarrollo y vincular a proveedores y empresas con potenciales inversores.

También, en el marco del Argentina Day, la ministra Latorre expuso ante inversores globales sobre el potencial geológico de la provincia y las condiciones regulatorias impulsadas para promover el desarrollo minero. Durante el encuentro se destacó el avance del Malargüe Distrito Minero Occidental, que concentra 60 proyectos de exploración con evaluación ambiental aprobada y otros 70 en trámite.

La agenda también incluyó participación en paneles técnicos y eventos de networking con actores clave del sector. En uno de ellos, denominado “Desbloqueando un gigante en Argentina para el mundo. El camino de Mendoza hacia la excelencia minera”, las autoridades provinciales expusieron sobre la estrategia de desarrollo minero sostenible y el potencial de la provincia para producir cobre.

La provincia también dijo presente en la mesa de ministros organizada por la Bolsa de Toronto, donde se analizaron mecanismos para vincular proyectos mineros con financiamiento internacional. En ese marco, el gobierno mendocino presentó la iniciativa de crear un fondo cerrado de inversión destinado a canalizar capital hacia proyectos con evaluación ambiental aprobada.

Además, la vicegobernadora Casado estuvo en el tradicional toque de campana en la Bolsa de Toronto, un gesto simbólico que busca reforzar el posicionamiento de la provincia ante el mercado financiero minero global.

Mendoza en PDAC 3

Mendoza como hub financiero

Otro de los puntos destacados que ha dejado la participación mendocina en PDAC ha sido la presentación de Andean Bridge en la Bolsa de Toronto ante más de 150 representantes de empresas, instituciones académicas, consultoras y actores del mercado internacional de capitales. Esta plataforma busca conectar los proyectos mineros de la región andina con los mercados internacionales de capital, posicionando a Mendoza como un hub financiero para la minería en Sudamérica.

Este es un paso que comenzó a gestarse durante el Finance Day & TSX Roadshow de Mendoza en noviembre pasado, instancia en la que se firmó la plataforma de cooperación destinada a articular proyectos de Argentina, Chile, Perú y otros países andinos con los mercados internacionales de capital.