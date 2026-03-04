El primer proyecto minero de cobre de Mendoza se presentó al RIGI por US$ 630 millones

En el marco de la celebración de la Prospectors & Developers Association of Canada ( PDAC ), l feria minera más importante del mundo, PSJ Cobre Mendocino anunció que presentó de manera oficial su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) por un total de US$ 630 millones.

Tal como lo comunicó la compañía, el objetivo de esta inversión es la etapa de construcción del proyecto. El proyecto pionero en la extracción de cobre en Argentina se encuentra en este momento en la etapa de factibilidad, un paso necesario tras la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) donde la empresa avanza en el diseño final de la planta y estudios preparativos previos a la construcción.

PSJ se presentó ante la comunidad minera internacional como uno de los proyectos con mayor potencial para convertirse en el primer desarrollo de cobre en entrar en producción en la provincia de Mendoza, posicionando a la provincia dentro del mapa global de la transición energética.

Con la aprobación legislativa, PSJ Cobre Mendocino está en la etapa de factibilidad del proyecto.

Durante la convención, el equipo de PSJ encabezado por su CEO Fabian Gregorio mantuvo reuniones con empresas, inversores, proveedores y referentes del sector minero internacional, con el objetivo de afianzar vínculos estratégicos y compartir los avances del proyecto y del marco institucional mendocino.

El anuncio de la adhesión al RIGI la hizo el propio Gregorio durante su participación del encuentro “Desbloqueando un gigante en Argentina para el mundo: el camino de Mendoza hacia la excelencia minera”, organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense (ACCC) y el estudio internacional Gowling WLG.

El mismo contó con la participación de autoridades del Gobierno de Mendoza y referentes de la industria para analizar el potencial minero de la provincia y su proyección en el escenario internacional. Además del CEO de PSJ Cobre mendocino expusieron Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza; Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente; Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza; Guillermo Pensado, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM); James Hedalen, CEO & Director de Kobrea Exploration Corp.; Alberto Carlocchia, Mining Leader de ACCC.

“Hoy estamos ingresando en una fase donde se consolidan la ingeniería de detalle, la planificación financiera, el modelo operativo y los programas de sostenibilidad que permitirán iniciar la construcción hacia finales de 2026”, sostuvo Gregorio.

El empresario también destacó el contexto institucional de la provincia como un factor clave para el interés que genera Mendoza en el ámbito internacional. “El proceso de evaluación en Mendoza fue extenso, técnico y profundamente institucional, culminando con la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental. Esto nos da hoy un marco normativo claro, reglas definidas y previsibilidad sobre cómo la provincia desarrolla sus recursos y bajo qué estándares”, sostuvo.

“El cobre es un insumo crítico para energías renovables, electromovilidad e infraestructura eléctrica. Mendoza ha comprendido su rol estratégico y puede integrar la minería a su matriz productiva junto al agro, el turismo y la industria, potenciando a esos sectores y no compitiendo con ellos”, añadió.

Mendoza en PDCA

La Provincia ha tenido por estos días una activa participación en el evento minero más relevante de la agenda mundial. Tanto la comitiva oficial y las empresas participantes han dicho presente en destacadas actividades con diferentes actores del ecosistema en el Argentina Mining Pavilion.

Una de las grandes novedades que ha dejado el evento es el ingreso de Mendoza al ranking del Fraser Institute, que evalúa las jurisdicciones más atractivas del mundo para invertir en minería.