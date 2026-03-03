La suba del petróleo podría generar US$1.700 millones extras para la exportaciones energéticas argentinas

El conflicto bélico en Medio Oriente disparó el precio del petróleo más de un 10%. Esto implicaría más dólares por las exportaciones de energía.

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a poner al petróleo en el centro de la escena financiera.

El petróleo Brent escala 8% este martes y se acerca a los US$85 el barril como consecuencia de una mayor escalada en el conflicto en Medio Oriente y ‌las amenazas al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Así, el crudo acumula su tercer avance diario consecutivo. De esta manera, los futuros del crudo Brent europeo alcanzan los US$83,55 por barril. El lunes, ya experimentó un salto de casi 7%.

Más dólares por exportaciones Debido a la suba del valor del petróleo, el país podría aumentar sus exportaciones por precio.

"Argentina ha vuelto a ser un exportador neto de energía. Estimamos que cada aumento de 10 dólares en el precio del petróleo genera una ganancia inesperada en divisas de 1.700 millones de dólares (0,25% del PIB)", señaló Martin Castellano, Head of Latam Research del Instituto de Finanzas Internacionales.