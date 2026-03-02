Irán cerró el Estrecho de Ormuz: aumenta la tensión en Medio Oriente y se dispara el precio del petróleo
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz en el contexto de tensión internacional por los enfrentamientos con Estados Unidos.
El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmad Vahidi, afirmó este lunes que el Estrecho de Ormuz se encuentra cerrado y que, en el caso de que cualquier barco quiera pasar, será abatido con fuego, de acuerdo con distintos medios locales.
Tras la operación militar en la que Estados Unidos junto con Israel atacaron distintos puntos de Irán que culminó en la eliminación del líder supremo del país, Ali Jameneí, el precio del petróleo se disparó. El Estrecho de Ormuz es la vía por la que circula el 20% del petróleo y el gas del mundo.
Te Podría Interesar
La disparada del precio del petróleo
La referencia global del precio del petróleo, el crudo Brent, llegó a subir hasta un 10% durante el transcurso del lunes, alzanzando más de US$82 el barril. Esta escalada se dió debido al ataque de al menos tres buques en el Estrecho de Ormuz durante el fin de semana de arremetidas entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Los precios de gas natural también subieron en hasta 25%.
El ataque de Irán que aumentó el precio del crudo
Irán profundizó su ofensiva con un ataque contra una de las infraestructuras energéticas más importantes de Arabia Saudita en la mañana de este lunes, en el marco del conflicto que también involucra a Israel y Estados Unidos.
El gobierno saudí confirmó el cierre preventivo de la refinería de Ras Tanura, operada por la petrolera estatal Saudi Aramco. La planta, con una capacidad de procesamiento de 550.000 barriles diarios (bpd), es la mayor del país y forma parte de un complejo energético clave ubicado en la costa del golfo Pérsico, que además funciona como una terminal estratégica para la exportación de crudo saudí.
Según informó el portavoz del Ministerio de Defensa saudí en declaraciones a Al Arabiya TV, dos drones fueron interceptados en las inmediaciones de las instalaciones. Los restos de los aparatos provocaron un incendio de alcance limitado que fue rápidamente controlado. Las autoridades precisaron que no se registraron heridos.