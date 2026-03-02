Escalada en Medio Oriente: Irán cerró el Estrecho de Ormuz e Israel anunció nuevos ataques en Teherán

Live Blog Post

Marco Rubio anunció que “los golpes más duros están por venir”

En medio de las declaraciones de Donald Trump sobre la duración estimada de la operación de Estados Unidos en Irán y las distintas fases previstas, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la peor parte de la ofensiva “aún está por venir”.

“No voy a revelar los detalles de nuestros esfuerzos tácticos, pero los golpes más duros del ejército estadounidense todavía están por llegar. La siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual”, declaró Rubio.

Además, durante esta breve conferencia fue consultado sobre cuánto tiempo podría extenderse la operación. “No sé cuánto tardará. Tenemos objetivos. Haremos esto el tiempo que sea necesario para alcanzarlos, y los lograremos; el mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación”, agregó.