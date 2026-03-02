Emmanuel Macron apuntó a Rusia y China por la guerra: "Asumiremos la decisión de ir más allá del umbral nuclear"

En un discurso por la guerra, Emmanuel Macron apuntó contra el eje Moscú-Pekín y amenazó: "He ordenado que aumentemos el número de cabezas nucleares".

En medio de la escalada militar en Medio Oriente, Emmanuel Macron dio detalles sobre el camino que seguirá Francia durante la guerra y apuntó contra Rusia y China: "Nuestros rivales han avanzado y el mundo se ha vuelto un lugar más difícil".

Esto llega después de que trascendiera su convocatoria al Consejo de Seguridad de la ONU y su postura que lo alienaría, junto con el Reino Unido y Alemania, en la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo, se refirió a las potencias orientales como los rivales a vencer, aunque estos todavía no movieron ni un peón: "Rusia tiene armas nucleares y China ha avanzado con más armas que cualquier otro país".

Bajo la misma idea, el presidente francés también rescató que "China y Rusia desarrollan cada vez más sistemas eficaces para proteger sus territorios". En este sentido también justificó a su par americano en el conflicto, indicando que el crecimiento de China y Rusia "ha llevado a Estados Unidos a avanzar con el 'Domo de Oro".

Cada vez con mayor tensión en su discurso, Macron no se reservó apreciaciones y ya trata a Rusia y China abiertamente como enemigos que están aliados contra Occidente: "No son amenazas aisladas, hay vínculos entre ellos". Bajo esta idea, entonces, remarcó: "En Europa tenemos que tener capacidades específicas para contrarrestar ataques profundos".

Bajo estos conceptos, detalló que "los nuevos tiempos exigen un endurecimiento de la doctrina nuclear francesa". Además, subiendo aún más la tensión, indicó: "He ordenado que aumentemos el número de cabezas nucleares en nuestro arsenal".