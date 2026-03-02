Alemania no participará en la guerra contra Irán: el motivo

La tensión en Medio Oriente sigue en aumento tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán contra objetivos en la región. En ese contexto, Alemania tomó distancia de cualquier intervención directa y dejó en claro que no formará parte de la ofensiva militar.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, descartó de manera tajante la participación de Alemania en la guerra contra Irán y alertó que el reciente ataque con dron contra una base británica en Chipre evidencia la voluntad de Teherán de profundizar la escalada. "El Gobierno definitivamente no tiene la intención de participar de ninguna manera", aseguró el funcionario en una entrevista con la emisora Deutschlandfunk. Además, explicó que Alemania no posee bases militares en la zona del conflicto ni cuenta con los recursos militares necesarios para intervenir.

Wadephul se refirió también al comunicado emitido por el denominado bloque E3, integrado por Francia, Reino Unido y Alemania. Allí se señalaba que los tres países considerarían medidas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, con el objetivo de proteger sus intereses y los de sus aliados en Medio Oriente.

Sin embargo, el ministro aclaró que cada país interpreta esa declaración "a su manera". En el caso de Alemania, el alcance es limitado. Mientras el Reino Unido anunció que pondrá a disposición de Estados Unidos las bases que tiene en la región, Berlín sostuvo que solo actuará en caso de que sus propios soldados sean atacados. Actualmente, unos 500 militares alemanes están desplegados en la región, según fuentes del Ministerio de Defensa. En ese sentido, Wadephul fue categórico: "No hay margen de maniobra. Si no tenemos intención de hacerlo, entonces no lo haremos. No participamos en ello" .

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Kornelius, reforzó esa postura durante una conferencia de prensa: "Hablamos de la autoprotección de los soldados estacionados. Nos reservamos el derecho de proteger a nuestros soldados en la región si son atacados".

ejercito aleman El Gobierno de Alemania advirtió que la escalada con Irán puede tener consecuencias directas para Europa. Bundeswehr

En relación con el ataque a la base británica en Chipre, el canciller alemán sostuvo que el hecho "demuestra la disposición del régimen de Teherán a escalar la situación". Además, cuestionó la falta de avances diplomáticos. "Todos nuestros llamamientos a negociar, a entablar negociaciones serias, parecen caer en saco roto. Al parecer, aún no han comprendido cuál es su posición y, por supuesto, se trata de un intento, al igual que el ataque a los Estados del Golfo, de llegar a una situación en la que se produzca un amplio clamor a favor de un alto el fuego y que Irán no tenga que ceder", dijo.

El ministro advirtió que si el conflicto continúa en esta dirección, Europa también sufrirá consecuencias. Si bien se mostró convencido de que Irán no tiene amplias posibilidades de avanzar militarmente, reconoció que la situación genera preocupación.

También admitió que existen dudas relevantes sobre el derecho internacional en torno a los ataques estadounidenses, aunque pidió analizar el escenario desde una perspectiva política y de seguridad más amplia.

Ejército, irán, medio oriente Alemania alertó que, si la guerra contra Irán se prolonga, el impacto también se sentirá en Europa y en la seguridad del propio continente. Bundeswehr

Para Alemania, el régimen iraní representa "un peligro considerable no sólo para Israel y para la región, sino también para Alemania y para Europa". Wadephul argumentó que, si se logra frenar las capacidades militares del régimen, eso podría traducirse en mayor seguridad para territorio alemán.

Recordó además que Irán suministra drones a Rusia en la guerra contra Ucrania, respalda a Hizbulá, Hamás y los hutíes, y mantiene un programa nuclear y de misiles balísticos activo. Según el ministro, se trata de "un régimen que en todo momento ha estado decidido a actuar contra Europa, contra los intereses europeos" y que incluso supone una amenaza terrorista dentro de Alemania. En ese marco, explicó que los ataques estadounidenses e israelíes buscan destruir tanto la capacidad iraní de fabricar una bomba atómica como su programa de misiles balísticos, y subrayó que hasta ahora Teherán no ha mostrado voluntad de negociar seriamente.