Tres países europeos planean sumarse a la embestida bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán

Desde el bloque E3 evalúan la posibilidad de tomar medidas para neutralizar la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, en coordinación con Estados Unidos e Israel.

Francia, Reino Unido y Alemania, que forman el denominado bloque E3, avisaron este domingo de que considerarán tomar medidas para permitir destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, para defender sus intereses y los de sus aliados en Medio Oriente, cuestión en la que colaborarán con Estados Unidos e Israel en sus planes de desmantelar el régimen iraní.

"Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen", indicaron los tres países en una declaración conjunta.

Ataque de Estados Unidos a un objetivo en Irán "Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión", agregaron.

Los líderes de los tres países -el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro británico, Keir Starmer- condenaron los ataques "indiscriminados y desproporcionados" con misiles lanzados por Teherán a otros países, "incluidos aquellos que no estuvieron involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel".

"Los ataques imprudentes de Irán han tenido como objetivo a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región. Instamos a Irán a que ponga fin de inmediato a estos ataques imprudentes", recalcaron.