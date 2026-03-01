Tres países europeos planean sumarse a la embestida bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán
Desde el bloque E3 evalúan la posibilidad de tomar medidas para neutralizar la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, en coordinación con Estados Unidos e Israel.
Francia, Reino Unido y Alemania, que forman el denominado bloque E3, avisaron este domingo de que considerarán tomar medidas para permitir destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, para defender sus intereses y los de sus aliados en Medio Oriente, cuestión en la que colaborarán con Estados Unidos e Israel en sus planes de desmantelar el régimen iraní.
"Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen", indicaron los tres países en una declaración conjunta.
"Hemos acordado colaborar con Estados Unidos y los aliados de la región en esta cuestión", agregaron.
Los líderes de los tres países -el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro británico, Keir Starmer- condenaron los ataques "indiscriminados y desproporcionados" con misiles lanzados por Teherán a otros países, "incluidos aquellos que no estuvieron involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel".
"Los ataques imprudentes de Irán han tenido como objetivo a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región. Instamos a Irán a que ponga fin de inmediato a estos ataques imprudentes", recalcaron.
Este mensaje llegó después de incidentes que involucraron no solo a naciones aliadas, sino también directamente a los países del E3, como el impacto de uno de los ataques iraníes, realizado con drones contra el puerto de Abu Dabi, en un hangar naval militar francés en Emiratos Árabes Unidos, si bien solo dejó daños materiales limitados.
Por su parte, el Ministerio de defensa británico indicó este domingo que, en una misión conjunta con Qatar, un caza Typhoon neutralizó un dron iraní dirigido a ese país aliado. Además de Qatar y Emiratos, las represalias iraníes también afectaron a países como Baréin o Kuwait.