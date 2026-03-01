Israel va por más: la dura advertencia de Benjamin Netanyahu a Irán a horas de la eliminación de la cúpula del régimen

Benjamin Netanyahu advirtió que Israel intensificará los ataques sobre Irán y confirmó bombardeos en Teherán tras la muerte de Alí Jamenei.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo que la ofensiva militar sobre territorio de Irán entrará en una fase de mayor agresividad y que los ataques “se intensificarán en los próximos días”.

A través de un mensaje grabado desde la terraza del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, el mandatario confirmó que las fuerzas israelíes ya están operando sobre objetivos estratégicos y que la presión sobre la capital persa no se detendrá.

“Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente intensidad, que seguirá aumentando”, sentenció Netanyahu tras encabezar una reunión de emergencia con la cúpula de seguridad para definir el curso de la campaña tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

El mensaje de Natanyahu Mensaje Netanyahu El jefe de Estado israelí se refirió a la actual coyuntura como una serie de “días dolorosos”, reconociendo que al menos 10 personas murieron en las últimas 24 horas producto de los bombardeos lanzados por Irán contra las ciudades de Tel Aviv y Bet Shemesh.

A pesar de estas bajas civiles, Benjamin Netanyahu se mostró decidido a continuar con la operación y reiteró su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacando la cooperación militar sin precedentes entre ambas naciones.