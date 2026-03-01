Irán responde con un ataque a Tel Aviv y Jerusalén: hay heridos y crece la tensión en Medio Oriente

Un ataque con misiles lanzado por Irán dejó un herido grave en el área metropolitana de Tel Aviv y al menos siete lesionados en Jerusalén, según informaron los servicios de emergencia Magen David Adom y United Hatzalah.

Un nuevo ataque de Irán contra Tel Aviv dejó un herido de gravedad.

Un hombre resultó herido de carácter reservado en el último ataque iraní con misiles de este domingo que afectó al Área Metropolitana de Tel Aviv, según ha informado el Magen David Adom (MDA), el servicio de emergencias israelí. A la par, los servicios de emergencias atienden al menos a siete heridos en Jerusalén tras una otra andanada de misiles con varios impactos registrados en esa zona.

El servicio de emergencias United Hatzalah informó de los heridos por los impactos, acompañando con imágenes de coches afectados en una ruta.

"Los equipos de la MDA están atendiendo a varios pacientes en la región de Jerusalén y buscando en otros sitios", informó por su parte este otro servicio de emergencias.

Además, el MDA informó de que sus equipos atienden a varias personas con heridas leves producidas mientras acudían a los refugios, así como con cuadros de ansiedad.