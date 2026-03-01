Irán: el tenebroso momento del adiós al ayatolá Alí Jamenei

Luego de la confirmación de la muerte del ayatolá Ali Jameneí por parte de Donald Trump, Irán se sumió en un confuso caos de duelos y celebraciones.

Luego del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, el presidente Donald Trump confirmó en primera instancia la muerte del líder supremo de los iraníes, el ayatolá Ali Jameneí. No obstante, horas después fue ratificado por las autoridades de Irán.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", afirmó Trump en un posteo de Truth Social.

Además del fallecimiento del ayatolá, Trump anunció la muerte de 48 líderes iraníes de alto rango en los ataques, los cuales destruyeron el cuartel general naval de Irán y provocaron el hundimiento de nueve barcos.

Alí Khamenei Irán ayatollah EFE El momento del anuncio en Irán La confirmación de la muerte de Jameneí fue a manos de la televisión pública estatal iraní, en la que un presentador (conmovido hasta las lágrimas) informó que "tras toda una vida de lucha incesante e incansable, Hoseiní con un espíritu noble y celestial como la montaña inquebrantable de la tutela (islámica), el padre compasivo de la bondad y la determinación, el líder e imán de los musulmanes, su eminencia el ayatolá Alí Hoseiní Jamenei, en el camino de defender la exaltación del santuario sagrado de la República Islámica de Irán, bebió el dulce y puro trago del martirio y se unió al supremo reino celestial".

En la mezquita del templo Alí quedó registrado por las cámaras el tenebroso momento del anuncio del fallecimiento, en el que se apagaron las luces del lugar sagrado y pasaron a ser de un color rojo sangre.