Irán desafía a Israel y Estados Unidos: "Nosotros decidimos cuándo y cómo termina la guerra"

El canciller Abás Araqchí aseguró que los bombardeos no afectan la capacidad militar de Irán y sostuvo que el país decidirá “cuándo y cómo” terminará la guerra, tras una jornada con múltiples ataques que incluyeron a la televisión estatal.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que los bombardeos contra Teherán no tienen impacto en su capacidad para continuar la guerra gracias a su sistema de defensa descentralizada, por lo que, en su opinión, ellos decide cuándo y cómo acabar la guerra.

"Los bombardeos en nuestra capital no tienen ningún impacto en nuestra capacidad para librar una guerra. La defensa mosaico descentralizada nos permite decidir cuándo y cómo terminará la guerra", dijo en la red social X (antes Twitter) Araqchí.

El jefe de la diplomacia iraní afirmo que dedicaron dos décadas a estudiar las derrotas de Estados Unidos en los países vecinos de Irán, al este y al oeste, lo que podría parecer una alusión a las intervenciones en Afganistán e Irak.

"Hemos incorporado las lecciones aprendidas en consecuencia", aseguró.

Las palabras de Araqchí llegaron al final de una jornada en la que Teherán recibió duros bombardeos con ataques por la mañana con al menos siete oleadas y dos docenas de bombardeos.