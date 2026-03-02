Irán profundiza la ofensiva y ataca una gran infraestructura petrolera en Arabia Saudita

Live Blog Post

Confirman que aún no hay daños en instalaciones nucleares de Irán y advierten sobre el riesgo de escalada

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó este lunes que no se registran indicios de ataques ni daños en las principales instalaciones nucleares de Irán, en medio de la creciente tensión militar en la región.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. EFE

Durante la apertura de una reunión extraordinaria celebrada en Viena, el diplomático argentino precisó que, hasta el momento, tanto la central nuclear de Central nuclear de Bushehr, ubicada en el sur del país, como el Reactor de Investigación de Teherán no presentan afectaciones.

Según un informe de Europa Press, Grossi señaló que el organismo continúa monitoreando y evaluando cualquier posible consecuencia derivada de la ofensiva militar lanzada durante el fin de semana por Estados Unidos e Israel.

El titular del OIEA advirtió que tanto Irán como otros Estados de la región —que también han sido blanco de represalias iraníes— cuentan con plantas nucleares y reactores de investigación activos, lo que “eleva la amenaza para la seguridad nuclear” en caso de que el conflicto se intensifique.