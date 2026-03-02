Irán profundiza la ofensiva y ataca una gran infraestructura petrolera en Arabia Saudita
Irán intensificó el conflicto en Oriente Medio con un ataque con drones contra la refinería Ras Tanura, la mayor de Arabia Saudita.
El conflicto armado entre Israel, Estados Unidos e Irán atraviesa uno de sus momentos más críticos, sin perspectivas inmediatas de un cese al fuego y con una dinámica de ofensivas y represalias que se intensifica hora tras hora.
En las últimas horas, los ataques cruzados se multiplicaron tanto en objetivos estratégicos como en infraestructuras militares y energéticas, elevando la tensión en todo Oriente Medio. La escalada no solo involucra bombardeos directos y operaciones con drones, sino también amenazas de represalias de mayor alcance.
El escenario preocupa a la comunidad internacional, especialmente a varios países de Europa que siguen de cerca la evolución del conflicto. Voceros diplomáticos de distintos Estados europeos aseguraron que no permanecerán indiferentes ante una eventual ampliación de los ataques que comprometa la seguridad regional, el suministro energético o la estabilidad política en la zona.