El detalle de los 3 aviones militares de Estados Unidos que fueron derribados

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este lunes que tres de sus aviones militares se han estrellado en Kuwait tras un incidente de aparente "fuego amigo", en medio de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado junto a Israel contra Irán .

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha señalado en un comunicado que tres 'F-15E' se estrellaron a última hora del lunes cuando participaban en vuelos de apoyo a la operación 'Furia Épica' , un suceso que achaca a "un aparente incidente de fuego amigo".

"Durante un combate activo, que incluyó ataques de aviones iraníes, misiles balísticos y drones, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes", ha destacado.

Asimismo, ha destacado que los seis ocupantes lograron eyectarse y sobrevivieron a este incidente. "Kuwait ha reconocido el incidente y estamos agradecidos por los esfuerzos de las fuerzas de defensa de Kuwait y su apoyo en esta operación", ha detallado.

Apenas unas horas antes, las autoridades kuwaitíes confirmaron que varios aviones militares estadounidenses se habían estrellado en su territorio, sin dar información sobre las causas, según un comunicado publicado a través de redes sociales.

El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, sostuvo que "varios aviones militares estadounidenses se han estrellado esta mañana", antes de agregar que "todos los tripulantes están a salvo".

Así, manifestó que las autoridades han lanzado operaciones de búsqueda y rescate para localizar a los militares de Estados Unidos, que han sido "trasladados a un hospital", donde se encuentran "estables". "Hubo coordinación directa con las fuerzas estadounidenses sobre las circunstancias del incidente y se adoptaron medidas técnicas conjuntas", apostilló.

Ataques con misiles y drones

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Kuwait ha alertado en su página web sobre "la continuada amenaza de ataques con misiles y drones" en Kuwait y ha pedido a la población que no se dirija al edificio, en medio de informaciones en redes sociales sobre que las instalaciones habrían sido alcanzadas, si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre este extremo.

"La Embajada de Estados Unidos en Kuwait insta a sus ciudadanos a refugiarse en sus hogares, revisar sus planes de seguridad en caso de ataque y mantenerse alerta ante futuros ataques. El personal de la Embajada de Estados Unidos se encuentra resguardado", ha subrayado, al tiempo que ha pedido que estas personas "vayan al piso más bajo posible y no se acerquen a las ventanas" ni "salgan a la calle".

El Ejército de Irán ha confirmado a primera hora del día una nueva oleada de ataques con misiles contra la base aérea estadounidense de Alí al Salem, en Kuwait, y contra varios buques en la zona norte del océano Índico, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB, sin que por ahora haya más detalles sobre estos sucesos, acompañados por nuevas oleadas de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el país. Dpa