Irán lanzó un ataque con misiles contra la oficina de Benjamín Netanyahu en Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán asegura haber lanzado un ataque contra el primier ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en suelo de Israel.

La oficina de Benjamín Netanyahu, en Israel, fue atacada por misiles de Irán. Foto Efe

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este lunes haber lanzado un ataque contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de su respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país, que deja hasta ahora más de 550 muertos, entre ellos el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Así, ha afirmado que entre los objetivos atacados en la décima oleada de ataques contra Israel figuran "la oficina del criminal primer ministro del régimen sionista" y "la sede del comandante de la Fuerza Aérea", antes de subrayar que ambos lugares fueron "golpeados duramente" con misiles, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"El destino del primer ministro israelí está marcado por la incertidumbre", ha manifestado, sin que por ahora se conozca el paradero de Netanyahu ni este se haya pronunciado sobre estos ataques.

Israel no confirma el ataque a Benjamín Netanyahu Israel no ha confirmado por ahora daños a causa de esta última oleada de ataques iraníes, en particular, contra la oficina de Benjamín Netanyahu.