Análisis BBC: un momento extraordinario para el que Irán se ha estado preparando

Este es un momento decisivo para la República Islámica de Irán .

Hubo un torbellino de informes sobre el destino del líder supremo desde la mañana del sábado, cuando se hizo evidente que su residencia había sido blanco de la primera oleada de ataques.

La primera respuesta de Irán fue que lo habían llevado a un lugar seguro.

Luego llegó la noticia de que el clérigo de 86 años iba a hablar en la televisión estatal, pero nada se materializó.

A primera hora de la tarde, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un discurso televisado, anunció que había "muchas señales" de que el líder supremo estaba muerto.

Una serie de informes en medios israelíes y estadounidenses, citando a funcionarios anónimos, ofrecieron pruebas convincentes de su muerte.

Mientras tanto, las autoridades iraníes continuaban negándolo.

Sin embargo, varias horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara la noticia en sus redes sociales, un presentador de la televisión estatal iraní anunció entre lágrimas el fallecimiento de "la inquebrantable montaña de la tutela islámica" que "bebió el dulce y puro trago del martirio".

Se anunció un período de 40 días de luto y, al amanecer del segundo día de guerra, comenzaron a surgir manifestaciones progubernamentales para lamentar su fallecimiento.

Sin embargo, durante la noche también aparecieron rápidamente videos de escenas de celebración en algunas ciudades de Irán y explosiones de alegría en las comunidades iraníes de muchos países que celebraban el fin de su régimen de línea dura y expresaban la esperanza de que marcara el fin del régimen islámico.

AFP via Getty Images Jamenei gobernó con firmeza, reprimiendo las peticiones de reforma y las reiteradas oleadas de protestas.

Estos son momentos cruciales en la turbulenta historia de la República Islámica de Irán, pero sus clérigos y comandantes más poderosos se han estado preparando para ello desde la guerra de 12 días del pasado junio.

Tan solo en la primera noche de aquella ofensiva, en la primera oleada de ataques, Israel logró matar a nueve científicos nucleares y a varios jefes de seguridad. Y en los días siguientes, murieron científicos de mayor rango y al menos 30 comandantes de alto rango.

Quedó claro que el ayatolá también podría estar en la mira.

Se informó entonces que Jamenei, quien pasó aquella guerra en su búnker especial, estaba elaborando listas de oficiales de seguridad que podrían ocupar su puesto de inmediato para evitar cualquier vacío en las altas esferas.

Incluso antes de las hostilidades del año pasado, se informó que Jamenei había dado instrucciones a la Asamblea de Expertos, el órgano de unos 88 clérigos de alto rango encargado de elegir a un líder supremo, para que estuviera preparada para cualquier eventualidad.

El periódico The New York Times escribió que Jamenei había elegido a "tres clérigos de alto rango" como posibles reemplazos en caso de muerte.

Durante muchos años se ha especulado sobre quién podría ocupar su lugar, incluyendo a su hijo Mojtaba.

Getty Images La muerte del líder supremo ha generado manifestaciones a favor y en contra de su figura.

No solo el líder supremo murió en el primer día de ataques aéreos y selectivos. Quienes aún están en el cargo, o han tenido que asumir puestos más altos, querrán enviar al mundo el mensaje de que siguen firmemente al mando y que la sucesión será fluida.

Pero el fin del gobierno de 36 años del ayatolá será un duro golpe para sus partidarios, sobre todo para sus ayudantes y aliados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), órgano de élite encargado de defenderlo a él y a la revolución islámica tanto en el país como en el extranjero.

Por otro lado, la BBC ha verificado videos que muestran a grupos de personas celebrando la noticia de su fallecimiento en las calles de Teherán y Karaj.

Profundamente desconfiado de Occidente, especialmente de Estados Unidos, y hostil a Israel, Jamenei gobernó con firmeza, reprimiendo las peticiones de reforma y las reiteradas oleadas de protestas.

Estos últimos años de conflicto militar directo con Israel y Estados Unidos, y las crecientes peticiones de cambio de su propio pueblo, lo han visto enfrentarse a sus mayores desafíos.

Anadolu via Getty Images Tras las explosiones en Teherán y el repentino fin del mandato de Jamenei, las preguntas se centrarán en su sucesor.

Durante nuestra estancia en Teherán a principios de este mes, Irán parecía un país diferente.

El dolor y la ira por la represión, la peor de su historia, que mató a miles de iraníes, aún estaban presentes.

Con el repentino fin del mandato de Jamenei, las preguntas se centrarán en su sucesor y en si un cambio en la cúpula podría también marcar un cambio de rumbo para la república islámica, que ya cuenta con 47 años de historia.

Independientemente de quién emerja, su objetivo primordial seguirá siendo el mismo: la supervivencia de un orden que mantiene a los clérigos y a sus poderosas fuerzas de seguridad en el poder.

Una guerra que está lejos de terminar ya se está desplegando de forma impredecible y peligrosa.

