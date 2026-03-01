Trump afirmó tener "tres muy buenos candidatos" para liderar Irán
En el segundo día de enfrentamientos, Irán atacó países del Golfo e Israel donde murieron al menos nueve personas. Con nuevos ataques en Teherán.
En el segundo día de enfrentamientos, Irán atacó países del Golfo e Israel donde murieron al menos nueve personas. Con nuevos ataques en Teherán.
Recrudecen los ataques y el intercambio de misiles en Medio Oriente tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán que dieron muerte al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí. En lo que fue la promesa de venganza del régimen iraní, uno de los ataques dejó nueve muertos en la localidad israelí de Beit Semesh.
En el marco de los ataques estadounidenses e israelíes este sábado, también se reportó la muerte de los principales jerarcas de la cúpula del poder de la autocracia persa. Por su parte, Irán lanzó nuevos ataques hacia Emiratos Árabes Unidos, donde se informó la muerte de una persona, y hubo otros impactos en Abu Dabi, Dubái y Baréin. A su vez, la capital iraní volvió a ser blanco de bombardeos en “el corazón de Teherán”, según expresaron las Fuerzas de Defensa de Israel.
El presidente Donald Trump declaró en una entrevista al New York Times que posee "tres muy buenos candidatos" para liderar Irán.
Sin brindar nombres, el mandatario estadounidense centró su comentario en que una solución diplomática es, en este momento, "mucho más fácil" ya que el régimen se encuentra en una posición de debilidad, y los potenciales nuevos líderes de Irán están dispuestos a entablar una negociación con los Estados Unidos.
"Ellos quieren hablar, y yo acepté hablar, entonces es lo que haré", dijo Trump sin ser claro sobre una fecha.
El presidente Trump regresó a la Casa Blanca tras la operación militar llevada adelante en conjunto con Israel que supervisó desde su residencia privada en Mar-a-Lago en Florida, saludó a los periodistas y sorpresivamente no hizo comentarios.
Luego de los ataques en Jerusalén y Tel Aviv, Israel responde ante Hezbolá arremetiendo contra el sur de Beirut en el Líbano. Los objetivos de los ataques fueron varios edificios residenciales de gran altura en los suburbios.
Hezbolá ingresó al conflicto del Medio Oriente oficialmente al adjudicarse el ataque con misiles contra Israel de este domingo por la noche.
Tras el asesinato del líder supremo iraní a manos de la operación comandada por los Estados Unidos e Israel, la República Popular China condenó la muerte del ayatolá Ali Jameneí por "violar la soberanía y la seguridad" de Irán.
Los contraataques iraníes contra Israel dejan por lo menos 11 muertos y 456 heridos, incluyendo el bombardeo este domingo contra una sinagoga en Beit Shemesh, al sur de Jerusalén, en la que fallecieron nueve personas.
Voceros de los sistemas de emergencia nacionales y de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que el cohete iraní impactó un refugio antiaéreo en Beit Shemesh, una ciudad de mayoría ortodoxa judía a pocos kilómetros de Jerusalén.
El fuego enemigo continúa en la capital de Irán, Teherán, donde se reportaron más explosiones y daños.
La comisaría de Abbasabad resultó destruida en su totalidad en estos ataques del domingo por la noche por la Fuerza Aérea israelí.
El presidente de Rusia Vladimir Putin afirmó que "el asesinato del líder supremo iraní es un asesinato brutal que viola toda la ética y el derecho internacional". Irán es uno de los aliados estratégicos de los rusos en la región de Medio Oriente.
Luego de que se reportaran explosiones por un ataque de un dron iraní en la base militar de Akrotiri perteneciente a Gran Bretaña en la región de Chipre, el país británico advirtió a sus soldados allí de la existencia de una amenaza de seguridad real. Además, instó a que se mantengan a resguardo hasta nuevo aviso.
"Amenaza de seguridad inminente. Hay una amenaza de seguridad en curso. Por favor, regresen a sus hogares y permanezcan dentro hasta nuevo aviso oficial. Aléjense de las ventanas y refúgiense detrás o debajo de muebles sólidos y resistentes. Por favor, esperen nuevas instrucciones", anunció el comunicado.
Desde Chipre se informaron distintas explosiones que se dieron tras los bombardeos iraníes a bases militares en la isla del mediterráneo. Este destino es también uno de los principales para israelíes que salen de la zona de conflicto.
El presidente de Estados Unidos instó este domingo a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará "una muerte segura".
"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable", declaró Trump en una declaración publicada en un video en su red social, Truth Social.
Según dijo, "todo" el mando militar de Irán "ha desaparecido" y muchos de ellos "quieren rendirse para proteger sus vidas": "Quieren inmunidad".
Aun así, Trump adelantó que las operaciones continúan "con toda su fuerza" y así lo harán "hasta que se alcancen todos los objetivos".
El mandatario defendió estas acciones como "necesarias" para garantizar la seguridad de los estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que "lamentablemente" habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación "Epic Fury" para derrocar a la República Islámica.
Además, el mandatario estadounidense sostuvo que todo el mando militar de Irán "ha desaparecido" luego del operativo conjunto con Israel, en un video publicado a través de su red social Truth Social.
"Todo el mando militar también ha desaparecido, y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas. Quieren inmunidad", aseguró Trump.
El presidente Donald Trump estima que la operación militar que comenzó este sábado por la madrugada contra Irán con el trabajo en conjunto del ejército de Israel podría extenderse por cuatro semanas.
"Calculamos que serán unas cuatro semanas. Es un país grande, llevará cuatro semanas, o menos", declaró Trump al medio británico Daily Mail.
Luego del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, el presidente Donald Trump confirmó en primera instancia la muerte del líder supremo de los iraníes, el ayatolá Ali Jameneí. No obstante, horas después fue ratificado por las autoridades de Irán.
"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", afirmó Trump en un posteo de Truth Social.
Francia, Reino Unido y Alemania, que forman el denominado bloque E3, avisaron este domingo de que considerarán tomar medidas para permitir destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones, para defender sus intereses y los de sus aliados en Medio Oriente, cuestión en la que colaborarán con Estados Unidos e Israel en sus planes de desmantelar el régimen iraní.
"Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen", indicaron los tres países en una declaración conjunta.
De acuerdo con el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Irán también atacó en una serie de bombardeos a la refinería de Haifa en Israel.
Esta infraestructura es de las mayores instalaciones de este estilo en el país comandado por Benjamín Netanyahu, la cual suspendió como medida preventiva sus operaciones al comienzo de los ataques israelíes y estadounidenses a Irán.
Hasta el momento, no había sido divulgado por las autoridades de Israel que la refinería clave fue parte de la respuesta iraní.
Irán lanzó un ataque con un dron sobre un depósito de municiones en una base de los Estados Unidos en Irak, en la cual se registraron explosiones secundarias y un incendio importante en el lugar de los hechos.
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que los bombardeos contra Teherán no tienen impacto en su capacidad para continuar la guerra gracias a su sistema de defensa descentralizada, por lo que, en su opinión, ellos decide cuándo y cómo acabar la guerra.
"Los bombardeos en nuestra capital no tienen ningún impacto en nuestra capacidad para librar una guerra. La defensa mosaico descentralizada nos permite decidir cuándo y cómo terminará la guerra", dijo en la red social X (antes Twitter) Araqchí.
El jefe de la diplomacia iraní afirmo que dedicaron dos décadas a estudiar las derrotas de Estados Unidos en los países vecinos de Irán, al este y al oeste, lo que podría parecer una alusión a las intervenciones en Afganistán e Irak.
"Hemos incorporado las lecciones aprendidas en consecuencia", aseguró.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo que la ofensiva militar sobre territorio de Irán entrará en una fase de mayor agresividad y que los ataques “se intensificarán en los próximos días”.
A través de un mensaje grabado desde la terraza del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, el mandatario confirmó que las fuerzas israelíes ya están operando sobre objetivos estratégicos y que la presión sobre la capital persa no se detendrá.
“Nuestras fuerzas están atacando el corazón de Teherán con creciente intensidad, que seguirá aumentando”, sentenció Netanyahu tras encabezar una reunión de emergencia con la cúpula de seguridad para definir el curso de la campaña tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, tras la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el país.
"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", declaró en una entrevista telefónica con la revista estadounidense The Atlantic.
El republicano, que anunció el ataque el sábado tras dar por fracasadas las negociaciones nucleares con Teherán, afirmó que Irán tardó demasiado en querer llegar a un acuerdo: "Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado", dijo.
Estados Unidos destruyó nueve buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica, anunció este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió de que hundirá también el resto de la Marina iraní.
"Me acaban de informar de que hemos destruido y hundido nueve buques de guerra iraníes, algunos de ellos relativamente grandes e importantes. Vamos a por el resto. ¡Pronto también estarán en el fondo del mar!", dijo en su cuenta de la red Truth Social.
Trump aseguró que, en otro ataque, fue destruido el cuartel general de la Marina iraní y agregó, de forma sarcástica, que "por lo demás, su Armada está muy bien".
El presidente estadounidense hizo estas declaraciones el mismo día en el que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que sus misiles alcanzaron al portaaviones USS Abraham Lincoln, algo que fue desmentido por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).
Otra casillero tachado para Donald Trump. Otro: "¿lo hará?" respondido. Y la línea se corre cada vez más. Así como sucedió en enero en Venezuela, operación quirúrgica mediante, en la madrugada de este sábado el Presidente republicano atacó, en una operación coordinada con su par israelí, Benjamin Netanyahu, objetivos militares y políticos que lograron asesinar al Líder Supremo de Irán, el Ayatollah Alí Jameneí.
Luego del ataque con misiles que dejó un saldo de al menos nueve muertos y aproximadamente 28 heridos en Beit Semesh. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que iniciarán una nueva ola de ataques contra la capital iraní que afectará "el corazón de Teherán".
Tras los ataques estadounidenses en conjunto con Israel, en lo que fue la "Operación Furia Épica", la cuenta oficial de X del Comando Central anunció que una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la operación.
Según confirmaron, el ataque se produjo en el Golfo de Omán, en el muelle de Chah Bahar.
Después de los ataques de este sábado en Irán, el gobierno de Estados Unidos confirmó la muerte de tres militares y confirmó que otros cinco fueron heridos de gravedad en la operación.
Si bien la información fue confirmada a través de la cuenta oficial de X del Comando Central de Estados Unidos, no brindaron detalles adicionales de las muertes de estos militares.
Nueve personas han muerto por el impacto de un misil iraní en la localidad de Beit Semesh, en el centro de Israel, según la última actualización publicada por el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA).
"En la zona de Beit Semesh, los paramédicos del MDA y los equipos médicos han declarado la muerte de 9 afectados", recoge el último comunicado de la organización.
Otras 28 personas resultaron heridas en el impacto del misil, entre ellos dos heridos graves, dos moderados y 24 leves.
Uno de los heridos graves es un niño de cuatro años, señaló el complejo médico Shaare Zedek de Jerusalén, al que fue trasladado.
La Policía informó de que "como resultado del impacto directo, el edificio, donde se alojaban civiles, sufrió graves daños y se derrumbó". Indicó además que los servicios de emergencias están buscando personas atrapadas entre los escombros.
Tras atacar Israel, las fuerzas iraníes habrían lanzado cuatro misiles balísticos a uno de los portaaviones más importantes de la armada estadounidense. De todas formas, el impacto no fue confirmado desde las oficinas de Washington.
Más tarde, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que los “misiles lanzados ni siquiera se acercaron” al portaaviones.
En medio de los dichos del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, sobre las represalias que iba a tomar el país tras los ataques de Estados Unidos e Israel, en los que murió el ayatolá Alí Jameneí, este domingo las fuerzas iraníes retomaron los ataques a las bases aéreas estadounidenses en Medio Oriente.
Así, además de los ataques en Israel, Irán atacó distintas regiones de Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán, que este sábado no había sido atacado.
Según los reportes, Teherán disparó misiles y drones contra aeropuertos, bases militares y zonas residenciales de estos países. En el aeropuerto de Abu Dabi se informó la muerte de dos personas, las únicas dos víctimas fatales de estos nuevos ataques.
Tras los ataques israelíes en Teherán durante la mañana del domingo, en el segundo día del conflicto, las fuerzas iraníes lanzaron múltiples ofensivas contra Tel Aviv, Haifa y Beit Shemesh donde se reportó la muerte de al menos nueve personas y cerca de 18 heridos.
El petrolero Skylight, con bandera de Palau, fue atacado por las fuerzas iraníes mientras circulaba por el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán. Mientras que al menos 150 petroleros, entre ellos buques que transportan crudo y gas natural licuado, decidieron anclarse en aguas abiertas del Golfo
Durante una transmisión para la televisión estatal, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que vengarán la muerte de Ali Jameneí, tras los dichos de Donald Trump ante una posible respuesta iraní.
"La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengar a los autores e instigadores de este crimen histórico", declaró Pezeshkian.
En el segundo día de los enfrentamientos en Medio Oriente, el Papa habló en el Ángelus del segundo domingo de Cuaresma tras los ataques del sábado y pidió poner fin al “espiral de violencia”, frente a la multitud que se congregó en la plaza de San Pedro.
Además, expresó: “Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”.
“Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte", agregó.
Este domingo, el presidente de Estados Unidos lanzó un mensaje directo a Irán y advirtió que habrá una reacción contundente en caso de que se den nuevos ataques iraníes contra intereses estadounidenses.
En una publicación en Truth Social, Donald Trump comentó: “Irán acaba de declarar que hoy va a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca antes”.
De todas formas, el presidente estaodunidense aseguró: “Sin embargo, será mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”.
En una jornada marcada por nuevos ataques, el régimen iraní anunció la conformación de un consejo de liderazgo interino tras la muerte del líder supremo este sábado.
De este modo, el ayatolá Alireza Arafi fue designado para encabezar este órgano provisional. El consejo está integrado además por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y un jurista designado por el Consejo de Guardianes.
Este cuerpo asumirá la conducción del país hasta que la Asamblea de Expertos, responsable de elegir al nuevo líder supremo, designe al sucesor de Ali Jameneí y será la encargada de garantizar la continuidad política y gestionar la administración estatal.
Sigue la tensión en Medio Oriente, mientras las ciudades de Teherán y Tel Aviv amanecen semidesiertas y con las alarmas antiaéreas constantes.
La ciudad israelí de Tel Aviv se despertó este domingo, tras el impacto de un misil iraní en su pleno centro, con las calles semivacías y una noche de constantes sonido de alarmas antiaéreas, que han llevado a algunos israelíes a dormir en los refugios.
En Jerusalén, las alarmas han sonado algo menos en la primera noche de guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha saldado hasta el momento con más de 200 muertos en el país persa y una mujer fallecida en territorio israelí, del misil que cayó en Tel Aviv.
La noche en esta última ciudad ha sido larga, con alarmas sonando cada poco rato, especialmente entre las seis y las ocho de la mañana, cuando saltaban cada diez minutos. Solo ha habido un margen de una hora sin que se hayan escuchado durante la noche en los cielos de Tel Aviv.
Advertencia a Teherán
Declaraciones
Aumenta la tensión