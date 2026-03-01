Trump afirmó tener "tres muy buenos candidatos" para liderar Irán

Live Blog Post

Trump afirmó tener "tres buenos candidatos" para liderar Irán

El presidente Donald Trump declaró en una entrevista al New York Times que posee "tres muy buenos candidatos" para liderar Irán.

Sin brindar nombres, el mandatario estadounidense centró su comentario en que una solución diplomática es, en este momento, "mucho más fácil" ya que el régimen se encuentra en una posición de debilidad, y los potenciales nuevos líderes de Irán están dispuestos a entablar una negociación con los Estados Unidos.

"Ellos quieren hablar, y yo acepté hablar, entonces es lo que haré", dijo Trump sin ser claro sobre una fecha.