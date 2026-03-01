Irán responde con un ataque a Tel Aviv y Jerusalén: 11 muertos y casi 500 heridos

Los contraataques iraníes contra Israel dejan por lo menos 11 muertos y 456 heridos, incluyendo el bombardeo este domingo contra una sinagoga en Beit Shemesh, al sur de Jerusalén, en la que fallecieron nueve personas.

Voceros de los sistemas de emergencia nacionales y de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que el cohete iraní impactó un refugio antiaéreo en Beit Shemesh, una ciudad de mayoría ortodoxa judía a pocos kilómetros de Jerusalén.

Una de las víctimas fatales en Beit Shemesh fue una mujer que se quedó sin aire intentando llegar al refugio antiaéreo cercano”, informó desde Israel el periodista Gabriel Ben Tasgal.

En diálogo con Radio Rivadavia, el periodista relató que el misil que causó nueve muertos “cayó en Beit Shemesh, al sur de Jerusalén”, y tuvo como blanco “una sinagoga donde perdieron la vida nueve personas”.

Explicó que se trata de “una ciudad que es más pobre que el resto del país” y estimó que en la cantidad de víctimas “puede ser que ello haya influido la arquitectura del lugar y que tengan menos protección en el refugio antibombas”.

Con esta cifra ascienden ya a 11 los muertos por los contraataques iraníes sobre territorio israelí.

"Los equipos de la MDA están atendiendo a varios pacientes en la región de Jerusalén y buscando en otros sitios", informó por su parte este otro servicio de emergencias.

Además, el MDA informó de que sus equipos atienden a varias personas con heridas leves producidas mientras acudían a los refugios, así como con cuadros de ansiedad.