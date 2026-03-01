Hezbolá atacó a Israel y entró oficialmente al conflicto: la respuesta de Tel Aviv

Hezbolá lanzó ataques contra el norte israelí y el Ejército respondió con bombardeos en Líbano en medio de la crisis regional.

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar durante la noche de este domingo, cuando el Ejército de Israel detectó el lanzamiento de varios misiles desde el Líbano hacia el norte del país. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que activaron las alertas y respondieron con bombardeos sobre territorio libanés.

Según el parte oficial difundido en Telegram, la Fuerza Aérea interceptó al menos un proyectil que cruzó la frontera y otros cayeron en zonas abiertas. De acuerdo con el Ejército israelí, no se reportaron daños ni víctimas.

Israel Atacó Beirut El ataque de Israel sobre el sur del Líbano luego de los bombardeos de Hezbolá. X: @AlertaNews24 Hezbolá se atribuyó los ataques Horas después, el grupo chiíta Hezbolá asumió la autoría de los lanzamientos y aseguró que los misiles estuvieron dirigidos hacia el sur de Haifa. En un comunicado difundido por medios internacionales, señaló que el ataque fue “en venganza por la sangre del imam Jameneí” y lo calificó como un acto de “legítima defensa”.

Desde Israel, en tanto, acusaron a Hezbolá de operar bajo el respaldo del régimen iraní y advirtieron que la respuesta sería “vigorosa”. Las FDI indicaron que los bombardeos forman parte de la operación denominada “Rugido del León”.

Ali Jameneí Ali Jameneí, líder supremo de Irán asesinado en la operación militar en conjunto de Estados Unidos e Israel. Un conflicto que se amplía El cruce de ataques se da en un contexto de fuerte escalada regional tras el bombardeo conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán en la madrugada del sábado. Ese operativo provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, junto a altos mandos militares, y dejó más de 200 víctimas fatales.