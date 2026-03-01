Hezbolá atacó a Israel y entró oficialmente al conflicto: la respuesta de Tel Aviv
Hezbolá lanzó ataques contra el norte israelí y el Ejército respondió con bombardeos en Líbano en medio de la crisis regional.
La tensión en Medio Oriente volvió a escalar durante la noche de este domingo, cuando el Ejército de Israel detectó el lanzamiento de varios misiles desde el Líbano hacia el norte del país. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que activaron las alertas y respondieron con bombardeos sobre territorio libanés.
Según el parte oficial difundido en Telegram, la Fuerza Aérea interceptó al menos un proyectil que cruzó la frontera y otros cayeron en zonas abiertas. De acuerdo con el Ejército israelí, no se reportaron daños ni víctimas.
Te Podría Interesar
Hezbolá se atribuyó los ataques
Horas después, el grupo chiíta Hezbolá asumió la autoría de los lanzamientos y aseguró que los misiles estuvieron dirigidos hacia el sur de Haifa. En un comunicado difundido por medios internacionales, señaló que el ataque fue “en venganza por la sangre del imam Jameneí” y lo calificó como un acto de “legítima defensa”.
Desde Israel, en tanto, acusaron a Hezbolá de operar bajo el respaldo del régimen iraní y advirtieron que la respuesta sería “vigorosa”. Las FDI indicaron que los bombardeos forman parte de la operación denominada “Rugido del León”.
Un conflicto que se amplía
El cruce de ataques se da en un contexto de fuerte escalada regional tras el bombardeo conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán en la madrugada del sábado. Ese operativo provocó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, junto a altos mandos militares, y dejó más de 200 víctimas fatales.
En paralelo, Irán lanzó ataques contra Israel que causaron nueve muertos, mientras que en países aliados de Estados Unidos donde Washington mantiene bases militares (como Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos) también se reportaron víctimas.
La situación mantiene en alerta a toda la región, con intercambios de fuego y acusaciones cruzadas que profundizan un escenario cada vez más inestable.