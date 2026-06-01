Alerta máxima: Irán advirtió que atacará Israel si Benjamín Netanyahu bombardea Beirut

Tras el congelamiento de las negociaciones, Irán presiona a Israel para evitar un ataque sobre el Líbano.

Luego de que Irán paralizara las negociaciaciones con Estados Unidos según medios locales, el Ejército iraní emitió una advertencia este lunes a los habitantes del norte de Israel para que abandonen el área en el caso de que el Estado judío ataque Dahye, un barrio de la capital del Líbano.

El anuncio de Irán El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu dió la orden de arremeter contra el Líbano en una ofensiva contra el grupo terrorista Hezbolá, por lo que la respuesta del régimen iraní consistió en que “si se lleva a cabo esta amenaza (el ataque contra Dahye), advertimos a los residentes de las zonas del norte (de Israel) y de los asentamientos militares en los territorios ocupados que abandonen la zona para evitar daños”, indicó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por IRNA.

Esa orden sigue a una intensificación de la ofensiva israelí en territorio libanés y después de que el domingo tropas de Israel tomaron el castillo medieval de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani.

Ante la amenaza de ataques contra Beirut, Irán ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano, informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní.